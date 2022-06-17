Souffle的美學

當民族走入富裕社會，在飲食上，會由原來追求飽肚感，改為喜歡輕盈、口感滑順，更易消化的特質。法國甜品正好體現了這變化，傳統的可麗露(Canele)、瑪德蓮(Madeleine)、國王派(Galettes des rois)，都有種結實的口感。但近代法國人喜歡的是空氣感，那些香檳、慕斯、蛋白霜、千層酥皮餡餅，還有舒芙蕾(Souffle，香港 譯梳乎厘 ) ，才是近代甜品的精髓。

舒芙蕾的發明者Antonine Beauvilliers，在1814年出版《料理的藝術》中，已經介紹了鹹味的舒芙蕾，不過甜的舒芙蕾，則由Louis-Eustache Ude的《法國廚師》介紹出來。這道甜點的材料簡單，主角是鮮奶和蛋白，重點是精準的烘烤時間，即使對烹飪初學者，也算是易如反掌。但對廚師來說，則會要求有更膨脹、更持久的舒芙蕾，這得理解當中原理。

根據Herve This《分子廚藝》指出「蛋白打得愈綿密，膨脹得愈多，因為水蒸氣形成的氣泡，愈難穿過綿密的蛋白」。按照這個說法，首先得選用新鮮雞蛋 ，蛋白在剛產出時pH值是7.5左右，保持在中性的狀態，但日子久了，pH值會上升，鹼性增強了就不易打得發。

其次得考慮鋼盆大小，如果盆口過大，攪拌器浸泡到蛋液的比例減少，也會影響打發效果。至於攪拌器，得揀選較多鋼線的一種，可以撞擊出大氣泡，然後分化成小氣泡，也就得出細緻的氣泡。

最後還得考慮鋼盆的材質，蛋白中含有一種卵運鐵蛋白(Ovotransferrin)，因為容易產生空氣變性，蛋白才會容易被打發，但過盛的空氣變性，會影響氣泡的穩定，如改以銅製鋼盆來打發蛋白，卵運鐵蛋白與銅結合後，會抑製過盛的空氣變性，於是打出細緻又緊實的氣泡。不過，銅製的廚具價錢較高，不符合家庭需要，也只有廚師才會有這分執著。

說回舒芙蕾的發明者Antonine Beauvilliers，他烹煮有一個原則，就是善用食材，不可浪費。每當一刀切進舒芙蕾中間時，一縷蒸氣升起，原本膨脹飽滿的甜點在大家的嘆息中塌陷下來。

有人說這象徵了愛情，瞬間即逝的甜蜜片段，難以永恆。但我覺得更似日本 的侘寂美學，「侘」大意是「簡陋樸素的優雅之美」，而「寂」意思是「時間易逝和萬物無常」，這種佛學思想，滲透在生活之中，是要我們學會珍惜和感恩，珍惜食材和感謝廚師的努力，令這道甜點得以讓世人回味。