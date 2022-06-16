論教育 ，西方文化與中國文化不同。中國文化重視父教，而西方雖是太陽神文化，在談及教育問題時，則傾向母教而不是父教，喜講軟功而不是硬功。古代西哲蘇格拉底談及教育時，不注重知識的灌輸，認為這絕不是將器皿裝滿這樣簡單，等於反對今日的所謂「填鴨式教育」。他主張教育是播火種，而星星之火，足以燎原。

另外，蘇格拉底的學生柏拉圖，也不同意教育用強制性的手段，最重要的反而是引起求學興趣。難怪「教育」英文是educate，來自拉丁文的educare，此字的意涵為培育或養成，字源出自於educere，語義為引出之意，關鍵是duc這三個字母 ，是lead(引導)的意思。

一般認為，educare意思是「啟發內在、使內在顯現」，每種知識和能力都潛藏人的內部。教育的真正目的在於使人內在能力展現。可見西方教育語意內涵關注的為養育，強調的是引出學習者內在潛能，即蘇格拉底的「產婆法」觀點，學生好比產婦，教師好比產婆，產婆的任務在於順利將產婦中的小孩接生出來。

其實教育可大別為二。其一涉及對外界的知識，顯現這種能力的是腦部；其二是展現內在知識，顯現這種能力是心。前者屬世俗教育，為了生計；後者則為究竟人生。

至於西方教育重母性，與道家相似，因為道家思想也是陰性文化。「老子‧五十一章」論教育最為透徹：「道生之，德畜之，物形之，勢成之」；「生而不有，為而不恃，長而不宰，是謂玄德」。「物」是資源，「勢」有如外在環境，而重點則在自然而然的潛移默化，如杜甫「春夜喜雨」一詩所云：「隨風潛入夜，潤物細無聲」，所謂「春風化雨」，是對教師最高的讚頌。