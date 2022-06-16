「職人吹水」是個在美歐華人 群體中一個非常受歡迎的烹飪節目，主持人星星師傅是個有40年經驗的廚神。他13歲在食都廣東順德隨任職廚師的父親引導入行，從學徒跟師做起，再到香港 飲食界打天下，先後在茶餐廳、酒樓、大酒店中餐部和西餐廳任主廚，積累起豐富經驗，有了名氣後又做過私房菜。

經歷過一場死過翻生的大病後，星星師傅看通人世，大徹大悟，想在餘下歲月做些有意義的事，開始義務為社會服務，到老人院做些合適長者食用的菜餚，教授大家做些傳統中式菜色。

由於教導有方，言之有物，言談風趣幽默，且毫無保留地將烹調巧妙之處公諸於世，節目一經網路推介，甚受觀眾追捧。後來他乾脆在YouTube上當起烹飪節目主持人，節目名叫「職人吹水」，專門介紹粵菜的製作，菜式多達百多種，觀眾人數有上百萬。特別在疫症期間，大家多留在家中用膳，常要上網研究烹飪經驗，一經發現這個「職人吹水」節目，大感興趣，於是狂追不捨。節目中介紹星州炒米，竟然有200多萬觀眾。

我是經由孫女推介而愛上這個「職人吹水」節目，說也奇怪，孫女是個在美國出生、成長的ABC，但愛煮食，由於她懂粵語，言語無隔閡，故常收看「職人吹水」，可想而知這個節目同樣為年輕人所歡迎。

我甚欣賞星星師傅全身心投入飲食工作的精神，他熱愛飲食業，以教授烹飪為樂，也以助人為樂。有一次教頗費工夫和時間的生炒糯米飯，不停示範，連續炒了足足一個小時才完成。現今酒樓師傅絕不會像他這樣認真，只會先將糯米蒸到八成熟才拿到鍋上炒。

星星師傅最可貴的，除了教我們如何煮餸外，還傳授如何選購食材、使用刀具。以前我是不會用刀的人，師傅點醒我們用刀頭刴肉餅，斬骨用刀尾。他多年摸索後積累的經驗十分可貴，他強調食材烹煮前處理的重要性。他烹飪冷凍海鮮和肉類時，強調先行用淡鹽水浸泡，再多次沖洗乾淨，抹乾後才醃製，加味後再放回雪櫃凍一下才下鍋，說這樣才能除去冷凍肉的冷凍味和肉類的異味。

正因為星里師傅熱愛飲食，且樂在其中，誨人不倦，蠃得眾多觀眾歡迎，看到他煮出來的珍餚美食 ，恨不得走入熒屏去搶食。

「職人吹水」有星星師傳出自肺腑的金石良言，我衷心向師傅致敬。