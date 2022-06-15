文字背後有思想，特別是對中文字而言。以「教」和「育」這兩個字為例，「教」字的甲骨文 ，據甲骨文權威董作賓(1895-1963)的解釋，左旁是上所施下所效，右旁是手拿戒尺，可見這是充滿家長式權威的教導，而且還會施行體罰。更有分析認為，負責教的人不是手拿戒尺，而是手拿棍棒，是典型的棍棒教育 ，不打不成材。

「教」字的金文和小篆，其形體與今日的「教」字相近，左旁從爻、從子﹔右旁從攴(粵音讀撲)。「爻」是象聲，也可代表孩子被棍棒體罰的象徵符號。文字學家許慎和段玉裁都認為，「教」字左旁的「孝」指「仿效學習」，而右旁的「攴」，是「敲擊」和「管束」的意思。也有認為，「攴」字的下部與「又」字拉不上關係，倒是與「父」字頗為相似。若此說屬實，則執行體罰的人應是父親。

古代的所謂「教育」，若「教」歸父親，則「育」顯然與母親有關。「育」字的甲骨文，其字形與「居」字相同。「居」字本義是孕婦生子，上面的「尸」代表女性﹔下面的「古」，指嬰兒出生時頭先出，身隨後。後來「居」字的「孕婦生子」本義漸失，出現了「育」字，這個字的下部是「肉」，指嬰兒經過母親的餵養，長出肉來，其含義引申為「休養生息」的意思。

可見「教育」的「教」是父教，「育」是母教。或說不用「教育」，而叫「教誨」，這個「誨」字，右旁的「每」字，也是「母」的異體字，是否指「誨」字有如母親育兒時在嬰兒耳旁喃喃細語有關﹖總之，無論是教育或是教誨，都是父教與母教的雙劍合璧，一個用硬功，一個用軟功，硬軟兼施，符合儒家「父嚴母慈」的特點。