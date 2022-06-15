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廚房小子成勳章得主

〈每日驚艷〉張宏

名廚尹達剛師傅，在日本是知名的中國料理達人，他退休回港後致力推廣「日材中用」，利用日本食材創作中菜。日前他招待朋友品嘗「融和‧經典‧文化」盛宴，除了難得一見的美食之外，更聽到他的奮鬥故事，很具啟發性。

如果你自幼家貧、沒機會讀書，命運會如何？他的起點正是如此，生活捉襟見肘，家有父母及8兄弟姐妹，十多歲就去廚房學師，擔起全家生活。他的性格創造了命運，因為肯做肯捱、不怕蝕底，獲介紹給一班日本太太教導煮食。其中一位學生是三和銀行的總裁夫人，她看重尹的廚藝，大力推薦他去日本工作。

遇到這位伯樂，他卻婉拒對方的好意。因為他是家中的經濟支柱，手停口停，不能拋下一切出國。總裁夫人鍥而不捨地問明原因後，叫他去三和銀行商討，生活津貼一切有商量，這才令母親放心讓他離港赴日。

一去日本30多年，他憑著肯做肯捱，再次改變命運。他努力鑽研廚藝，融合中國烹調與日本料理，又主持電視節目、擔任大學客席講師，積極推廣「日材中用」，終於獲得日皇「旭日雙光章」勳章。

尹師傅的啟發是，不懈的努力，不斷帶來新機會。好好把握機會，就能走得更高、更遠，廚房小子也可以成為勳章得主。

日本 退休 美食

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