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公開向李炳憲道歉

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

當現實世界的天空一片灰濛濛的時候，我偏向一頭栽進充滿歡樂的劇集裡，屬於悲傷慘情的都會盡量避開。

看了數集韓劇「我們的藍調時光」（Our Blues），中伏了！以為是柴娃娃的群戲嘛，冷不提防是結集了人與人關係、五味雜陳的細膩描繪，感情真摯得讓我邊看邊流淚，當中有悲傷的哭、感動的哭、興奮的哭，哭完卻又會笑，欲罷不能。

首先，有必要鄭重地向李炳憲道歉！先前，我曾說過不忍心目睹男神型佬演潦倒基層中年漢，看他的一臉憔悴落魄相。我委實是太膚淺了。

真正優秀的演員，是不該拘泥於甚麼完美形象的，在劇中，李炳憲壓根兒豁出去了，他演活了賣雜貨的基層小人物，他跟母親糾纏不清的怨恨，是一種刺心入肺的痛，他是超額演活了。真心認同他、尊敬他，並誠心希望李炳憲能再獲獎項，以表揚這位藝人的努力。

「我們的藍調時光」的成功，除了歸功於編劇富深度的功力外，最值得稱讚的是一群演員的精湛演技。姑勿論是老戲骨，又或是天才小演員，每個角色都演得淋漓盡致，就連一個大嬸配角，也能讓觀眾會心微笑，留下深刻印象。

曾於金像電影「寄生上流」（Parasite）中飾演女管家的李靜恩，這回在劇中飾演豪氣魚檔東主。她跟有百變天后之稱的嚴正花之間的友情戲，既愛又恨，觀眾極之有共鳴。

現實生活裡，試問有誰未曾經歷過類似的姐妹爭鬥？

電影 韓劇

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