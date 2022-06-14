「帶狀皰疹」（Shingles）也就是俗稱的皮蛇、水痘。這是水痘帶狀病毒感染，所造成的皮膚疾病，表現為沿一側周圍神經，呈帶狀分布和簇集性水泡，伴隨劇痛，50歲以上的中、老年人是高危險群，年紀大，免疫力 下降時，容易促使疾病發作。

3月下旬，左臀下方，感覺有些癢，有幾粒小疙瘩，照鏡子察看，發現有四、五個小斑點，先生說這是被蟲咬了，擦點藥就可以了。第二天感覺左大腿後側，又有兩處出現同樣症狀，一處較小，有四、五粒水泡；另一處面積較大，上面有十幾粒小水泡，除了搔癢，還有些隱隱刺痛，先生認為不必擔心。

過了兩天，患處開始越來越痛，表面上看起來沒有什麼變化，只是疼痛由點變成線，刺痛、燒灼和觸電般的抽痛，往上延伸至鼠蹊，往下延伸到膝蓋（原來皮蛇之名由此而來，因為疼痛會擴散、延伸），臀部更是痛得要命，無法正襟危坐。晚上睡覺，半夜被痛醒多次，先生安慰我說：「多走走，運動一下，或許就可以改善。」

到了第五天，我已經痛得冷汗直冒，茶飯無心，坐臥不寧，可是適逢星期六，只好忍痛拖到周一，而門診滿額，需要等到下星期，當善良的護士得知狀況，才把我勉強擠進第二天的門診。

醫生看了一眼患處就說：「這是帶狀皰疹，也就是俗稱的水痘、皮蛇，是一種歷史悠久的病毒感染疾病。剛開始時，有抽痛、麻木、搔癢感，該處皮膚會長出紅斑，像是被蚊蟲叮咬般的紅色疹子，再逐漸形成水泡。病毒的特性是噬食神經，造成神經受損發炎，這時會有刺痛、燒灼、刀割、觸電般的神經抽痛，如果在病發72小時之內，投予抗病毒特效藥的話，可以有效抑制病毒增殖，減輕疼痛，並有助於縮短病程。另外，如果小時候曾感染水痘，痊癒後，病毒並未根除，天氣變化大、忽冷忽熱，慢性病患或免疫功能弱的人，就容易再次發作」。

因為發病超過72小時，誤失了最佳的「黃金搶救時間」，這是我的錯，缺乏危機意識，因為我想起來，自己小時候的確得過水痘。

醫生說：「這種症狀會持續三到四個星期，免疫系統戰勝病毒後，水泡才會消失，神經受損的部位，需要較長的時間修復。」

醫生提醒我：「該病通常因為免疫系統失調、過度勞累、緊張、壓力大、季節變化等引發，特徵為局部出現強烈疼痛的群聚皮膚水泡，症狀嚴重，會導致併發症 ，例如：肺炎、腦炎、失明、影響聽力，甚至死亡。如果病情沒有得到有效控制，易誘發後遺症，出現局部偶發或是持續性的，類似針刺、燒灼、電擊頑固性神經痛，常持續數月或更久，情況嚴峻，不容小覷」。

皰疹病毒引起的神經痛，讓我吃足了苦頭，也真正了解什麼是「痛徹心扉」、「度日如年」的滋味，要求醫生是否可以給我些止痛藥？醫生說：「止痛藥對於帶狀皰疹的疼痛，效果不是很好，只能稍微緩解。」那種痛，有人說堪比生產的痛，所以雖說效果不好，聊勝於無吧，因為我實在無法忍受那種折磨，就算是稍微緩和一下也好。

再問：「有無任何良方可以預防疾病的復發呢？」醫生說：「目前並沒有足夠的證據或建議，特定的飲食或生活環境，能影響帶狀皰疹的病況，所以只有多休息、多喝水。」

既是如此，自求多福之外，衷心祈求上帝保佑我平安無事，阿門！