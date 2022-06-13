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卡普拉

〈六合飛翔〉岑逸飛

新紀元運動另一位令筆者心儀的人物，是物理學家卡普拉(Fritjof Capra)。他在維也納大學理論物理學專業獲博士學位，並曾在多所歐美大學研究高能物理學。他的著作和演講，大部分都是關於現代科學的哲學寓意。

卡普拉的名著是《物理學之道》(The Tao Of Physics)，用物理學闡釋道家；他的另一名著《轉折點》(Turning Point)，用物理學來講易學的陰陽；同時他又極推崇《華嚴經》，認為它與現代物理學有驚人相似之處。

筆者想起了2006年6月已故理論物理學家史提芬・霍金（Stephen W.Hawkin）訪問北京，在公眾答詢大會被問到物理學最重要的問題是什麼？霍金的回答是，要如何理解宇宙，理解為什麼是這樣子？怎樣變成這樣子？這答案相信在《華嚴經》講無限宇宙的構成，例如回轉形世界、江河形世界、旋流形世界、輪輞形世界等，就可找到答案了。

2020年5月，卡普拉受到自然流現學院 (Presencing Institute)邀請，進行了一場短講，針對新型冠狀病毒進行系統分析，從多種面向探討其起源以及對人類的意義。他首先指出，在20世紀最後數十年，人口增加以及對經濟成長的無限追求，造成生態系統破壞。當今人類消耗自然資源的速度，已經超越地球的承載力。

跟著他說，為了種植糧食，人類使熱帶雨林減少，生態原有的穩定機制因而失衡，也讓人類接觸到過去沒有接觸過的病原。另一方面，「過度追求利潤極大化」的經濟體系，造成人口集中與擁擠的生活條件，再加上經濟與社會不平等，成為新型冠狀病毒爆發的溫床。

一言以蔽之，新型冠狀病毒的蔓延，對人類的經濟活動造成負面影響。病毒造成全球大流行，許多國家實施封鎖措施，供應鏈斷鏈，出現經濟危機。

北京 供應鏈 利潤

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