在外頭玩夠了，總會心思思想立即回家去。「你掛住阿仔（想念兒子）嗎？」友人問。「不是呀，我係掛住孫仔（想念孫子）呀！」

我的「孫仔」很純很聽話，就是不喜歡我外出，舉凡我不在家，孫仔都會鬱鬱不歡，拒絕進食。這天我趕回家去，隱約在門縫間看見牠的尾巴。果然牠又是橫躺在大門，苦苦地等我回家去。

對，孫仔是我兒子的寶貝小狗，同時也是我的心肝寶貝。這頭混種狗五歲了，十足像個愛撒嬌的小孩，閒時喜歡遊走於兒子和我之間。主人抱完了，就跑來要我替牠掃背，太舒服了吧，牠乾脆反轉身來，四腳朝天的任我掃，非常信任我。

不要小覷小狗的智慧，牠們很會讀心，更有同理心。當我正在整個人栽進感人劇集裡，小狗從來不會像有些人般慣性地騷擾我：「喂！老婆，我找不到新買的那件衣服呀，放在哪邊呀？」小狗只會靜靜地靠著我躺下來，忠誠地陪伴著我，給我無限撫慰。

這隻小狗害怕時，就是只懂吠，從來不會咬，即使我把手指伸進牠的口裡，牠也不會咬一口；若然被其他犬隻欺負，牠不懂保護自己那怎辦？我得特別留神保護牠。

那天帶小狗散步時，安靜聽話的牠突然一反常態，發了狂地吠並猛力衝前去，原來迎面而來的是那頭曾經凶猛襲擊牠的惡犬，重遇仇家時，就連乖狗也會超越底線呢。