她搖頭晃腦大聲吼道，氣勢逼人：「我梗係唔准佢轉科啦，一年學費點可以白白浪費㗎！」

媽媽所指的，是她唸大學一年級的兒子走來向她傾訴，他發覺自己可能選錯了主科，所以讀得異常吃力，他要求轉讀其他科目，但媽媽激烈反對，並壓根兒沒有商量的餘地。

我偷偷瞥向媽媽手腕戴著的名表，也許她的手表已足夠支付兒子的一年學費還有餘，但她卻將重點放在兒子轉科所浪費的金錢之上，而沒有關心年輕人究竟是遇上甚麼困難。

「讀乜嘢科，當初係佢自己揀㗎嘛，又唔係我迫佢嘅，點可以半途而廢㗎！」媽媽說。

我忍不住噗哧一笑，把她氣死了。「小姐呀，你剛剛買的名牌包包，買時愛死了，回到家咪一樣後悔而要返轉頭去換另一個？誰人都有機會選錯呀！」

我嘗試耐心給她解釋，十七、八歲的年輕人不太清楚自己喜歡唸甚麼科目，最是平常不過的事情。有些年輕人初時以為自己是可以應付的，但真正讀的時候卻力有不逮，那是一種極之迷茫無助的感覺呀，媽媽該冷靜協助兒子深入探討問題癥結，而不是只懂反對。

我給她續說電影 「Everything Everywhere All at Once」導演 關家永的故事，他唸大學時最初選讀的是會計系，但他形容第一年的生活跟地獄沒有兩樣，最後決定退學，然後轉讀電影。

若然當時如果他的爸媽反對的話，今天世上就少了一位年輕有為的新晉導演了。