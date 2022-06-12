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喬布拉

〈六合飛翔〉岑逸飛

今日的新紀元運動，已廣泛衝擊社會各類文化層面，如工商業、教育、音樂、醫學、宗教、文字寫作、心理輔導、科學乃至娛樂事業等。鼓吹新紀元運動的表表者，不乏筆者心儀的人物，其中一個是主張身心靈醫學的狄巴克‧喬布拉(DeepakChopra)。

他是在印度出生的印度裔美國籍醫生，1984年引介印度草醫學到美國，開啓身心醫學和全方位愈療的風潮。曾擔任各種雜誌的編輯顧問，1992年被選為國家健康研究院特別委員，經常在聯合國、世界衛生組織等機構講座授課。寫過近60本書，其中有許多本都是「紐約時報」暢銷書。作品已被譯成35種文字。

1993年喬布拉與神經學家大衛‧西蒙（David Simon）共同成立喬布拉康樂中心（The Chopra Center For Wellbeing），提供各種身心康健服務，以及醫療諮詢，進行冥想、瑜伽以及印度草醫學方面的指導。喬布拉與西蒙曾一起前往印度學習一種古老的禪修技巧，稱為「本初聲音禪修」（Primordial Sound Meditation），並在喬布拉中心大學教授相關課程。

喬布拉也是美國專科醫學會及臨床內分泌醫師學會會員，「時代雜誌」2008年一篇文章認為，喬布拉之所以備受歡迎與推崇，是因為他在傳遞著愛、健康和快樂的正面信息，因而稱他是「心靈之王」，並將他列為世紀百大英雄人物及偶像之一，並譽為「另類醫學的詩人先知」。

他可說是主張身心調和、心靈意志主導一切的專家，巧妙地善用古印度的智慧來解決現代文明的疑難雜症，認為人生的終極目標，追求真正的內在自由，要超越外在條件與環境，使內在獲得解放，擺脫過去和未來的種種束縛。他的作品具有極佳的美感以及強大的力量、令人喜悅並且具有許多的知識性。

醫學 印度 紐約時報

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