最近，為紀念中國乒乓球（也稱桌球）隊訪美50周年，洛杉磯僑社一連舉行好幾場乒乓球比賽，在華人社區掀起「乒乓球熱」。然而，一提起乒乓球，不少人總會想到莊則棟、李富榮、徐寅生等為中國隊屢屢立下顯赫戰功的國手，而很少有人再會想起「容國團、姜永寧、傅其芳」。

容國團，香港 人喜歡叫他「阿團」。他是道地的港仔，原香港乒乓球運動員 。50年代初，新中國剛成立不久，百廢待興、百業待舉，體育更是一張白紙。1959年4月，在聯邦德國多特蒙德第25屆世界乒乓球錦標賽上，容國團代表中國隊迎戰匈牙利名將悉多，他沉著應戰，發揮近台快攻、先發制人優勢，步步緊逼，一鼓足氣，以3比1淘汰對手，勇奪乒乓球男子單打世界冠軍，也成為中國在體育賽事中第一個「世界冠軍」。

容國團是天生打乒乓球的料，1952年，15歲的容國團在乒乓球桌上輕鬆揮拍，打得一手好球，竟能擠入香港地區乒乓球比賽。兩年後，他「初生牛犢不怕虎」，拿起乒乓板，橫掃香港，贏得香港冠軍，一舉成名。

1956年，世界乒乓球男子團體冠軍隊──日本隊訪問香港，日本乒乓球主力隊員荻村伊智朗與代表香港隊的容國團在比賽中狹路相逢，容國團不畏强敵，以左推右攻猛烈攻勢，再巧妙運用發球神祕武器，竟以2比0擊敗「世界乒乓天王」荻村伊智朗。一個香港無名小卒，一口氣扳倒了世界冠軍級强手，容國團一砲而紅，引起世界乒壇的高度關注。

當年，在賀龍元帥徵召下，容國團與香港乒乓球高手姜永寧、傅其芳先後「回歸」內地，加入中國乒乓球隊。他們打乒乓球各有所長，容國團是典型的中國快攻打法，擅打「魔術球」，球路變幻無窮，以「變」制勝。1961年，在北京 舉行第26屆世界乒乓球錦標賽上，容國團作為中國隊主力隊員，與隊友一起奮力拚搏，輪番苦戰，為中國乒乓球第一次站上世界乒乓球男子團體冠軍的領奬台付出心血，貢獻卓越。

姜永寧直拍削球手，以守帶攻、削球穩中有攻，以柔克剛，他的「守球功夫」被乒壇譽為「擊不倒的長城」。他隨中國乒乓球隊南征北戰，立下赫赫之功。而傅其芳在乒壇被稱為「智多星」，他帶領中國隊出戰，運籌演謀，為參賽運動員岀謀畫策，及時扭轉球局。傅其芳率中國乒乓球隊連續獲得26屆、27屆、28屆世界乒乓球錦標賽男子單打和團體世界冠軍，為中國乒乓球崛起立下汗馬功勞，成為中國乒乓球隊「靈魂人物」。

容國團、姜永寧、傅其芳三個港仔合唱「一台戲」，在中國乒乓球隊成了「傳奇人物」，譜寫了中國乒乓球新篇章，使乒乓球成為中國的「國球」，馳名國際。但「天有不測風雲」，1968年春，傅其芳、姜永寧和容國團都遭遇「文革風暴」，在不到三個月時間裡，三位功勳卓著的乒壇名將自殺身亡，中國乒壇三顆耀眼的星，一夕間隕落，青天霹靂，震驚世界乒壇。

這三位當年「出走」香港的乒乓球國手，又匆匆同在北京先後離開人間。為紀念香港「乒壇三傑」，北京、上海、廣東、香港、澳門等乒乓球協會聯合舉辦「三英杯」乒乓球比賽，至今已舉辦30多屆比賽了，以此來紀念他們。

「友誼第一、比賽第二」，小小銀球傳友情，小球還能轉動大球。50年前，中美乒乓球隊互訪，竟打開了中美之間交流的大門。雖然，容國團、姜永寧和傅其芳沒能見證中美乒乓健兒的友好往來，但我們絕不能忘記他們對中國乒乓球隊所作岀的奉獻。在紀念中國乒乓球隊訪美50周年之際，我十分懷念容國團、姜永寧和傅其芳，我們也永遠不能忘記他們的名字。