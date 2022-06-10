父親節又臨近，我情不自禁想起天國的岳父。當年，是岳父鼓勵、幫助我踏上業餘求學之路，使我苦讀寒窗四載春秋，最終獲得學歷改變人生命運，踏上仕途寬廣大道。

認識岳父是在一九八零年初夏。當時，我剛隨知青大隊回城，當上一名建築工人。經小學同學介紹，我與女友相識，確定戀愛關係。多次往來之後，我的未來岳父聽說我喜愛讀書看報，且急於勤工儉學，便將他們廠辦公室主任、剛進入遼大函授學習的王哥介紹給我。

不料，與王哥見面後，他歎息地說：「遼大函授報名已經結束，想參加學習得等明年。不想等的話，可以報名參加市總工會夜大學習。不過，需要經過入學考試。」

我當即奔往總工會業餘大學報名，並以七十二分考試成績獲准入學。我一時心花怒放，未來岳父臉上也漾滿笑容。

欣喜之餘，我掏出六十元人民幣，購買了一輛二手自行車，以此應對清晨前往建築工地工作，傍晚奔往市內夜大課堂學習。沒想到，這輛自行車奔波一個多月後，後軸發出了「咔咔」聲響，騎著行駛感到越發沉重。

岳父聞聽後，星期天把我叫到他家裡，將我的自行車拆卸組裝，裡裡外外大修一遍。我騎上感覺像新車一樣輕快。

邊工作邊求學的生活忙碌而又充實，當我意志堅定求學兩年之後，迎來一個特大喜訊：單位將組織一批泥瓦匠遠赴科威特施工建設。

工友們得知，爭先恐後報名，唯恐錯過掙雙份工資機會。

好事面前，我現出兩難：報名參加，學業半途而廢；不參加，失去一次絕好的掙大錢時機。

岳父聞之，坦誠明確相告：「出國施工，的確可以多掙一些錢，正好用於你們倆以後結婚成家，但是你的學業就前功盡棄了。從長遠來看，學歷和學識將更加受重視。所以我建議，不要急於掙錢，要把求學之路走到底。」

岳父的話語，就像一顆定心丸，又似一針助力劑，讓我甩掉困惑的包袱，繼續奮力求學。

兩年後，工友們從科威特施工歸來，每人都歡喜地帶回雙套八大件家具用品。而此刻，我也完成學業，捧回夢寐以求的夜大文憑。

憑著這紙文憑，單位領導頒布特令：調我到企業宣傳部工作。三年後，我又憑著這紙文憑，應聘到當地廣播媒體供職。

只是沒有想到，我在廣播媒體剛剛工作幾年後，岳父所在民用鑄造廠重組 了，岳父和兩個兒子一起下崗失業。面對時運不濟，岳父不等不靠，帶領兩個兒子創辦了個體鑄造廠。

更沒有想到，當爺仨把小廠搞得紅紅火火時，岳父的身體垮了，咳嗽發燒，我帶著他到醫院檢查，得出診斷：中心型肺癌，不能手術 ！

小廠被迫轉讓了。我和妻子及弟妹帶著岳父，開始不停地到省城，進大醫院訪名醫求好藥。但岳父身體的癌細胞 還是瘋狂滋長，不久侵蝕到骨頭。

聽到岳父撕心裂肺喊叫，家人心如刀絞，我一邊背著他到醫院化療，一邊爲他尋求麻醉藥品，以期幫他減輕痛苦。

最終，岳父還是被無情的病魔帶走了。

時下，棲身海外，我常常回憶過往。飲水思源，一次次想起岳父爲我求學牽線搭橋、幫我修復自行車、讓我堅定求學信念，使我的人生之旅一步步向好。

啊，謝謝岳父，我想您！