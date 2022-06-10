我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀光旅館業籲拜登：別再要求搭機入境前出示採陰證明

武器及制裁是疫苗 澤倫斯基：俄國入侵是「COVID-22」

心急人

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

手機響起，接聽時對方已掛了線，立即回電卻又接不上，後來那位友人嗔道：「咁我見無人接呀嘛，咪打俾第二個囉。」

不過是響了三下，她已等不上了，好一個不折不扣的心急人呀。

跟心急人做朋友，要有足夠的心理準備，他們肯定會給你壓力。約食飯嘛，他們會周圍罵人：「訂咗位都要等？有無搞錯呀。」、「喂喂喂，碟餸等極都唔嚟，取消佢啦。」、「叫埋單都要等咁耐，你同我叫經理嚟。」

心急人最欠的是耐性，卻偏偏喜歡將日程編得密密麻麻，終日就是在趕趕趕。「嗱，我哋只有一小時食嘢，一陣我要趕去睇中醫。」習慣了，我也不期然加速起來，盡快將食物塞進嘴裡，食之無味。

做朋友可以選擇少見面，但若然上司是心急人的話，那就避無可避了。心急上司早上吩咐你做的事情，午飯回來就會追問你進展。對於心急人來說，是沒有死線這回事的，總之要盡速完成任務，等死線跟等死無異。

若然媽媽是心急人的話，那就更是倒楣透頂了，因為會有一個氣急敗壞的聲音，經常在你的耳邊吼起：「快啲做功課啦」、「快啲去沖涼啦」、「食快啲啦。」、「快啲溫習呀」、「快啲！快啲！快啲！」

也許是長期調校得太快的關係，心急人的身體都會出現各種問題—胃痛、失眠、心悸及經常性跌倒、滑倒、仆倒等，委實是得不償失呀。

失眠 手機

上一則

車行四九五

下一則

我的心怦怦跳

延伸閱讀

老是疲倦想睡覺？甲狀腺低下搞鬼 中醫來幫忙

老是疲倦想睡覺？甲狀腺低下搞鬼 中醫來幫忙
車禍腦傷頭痛耳鳴失眠患憂鬱 磁刺激改善

車禍腦傷頭痛耳鳴失眠患憂鬱 磁刺激改善
加州五系中醫藥大學 6•11舉辦中醫健康義診

加州五系中醫藥大學 6•11舉辦中醫健康義診
失眠何時了

失眠何時了

熱門新聞

芍藥。圖╱曾妙容

牡丹與芍藥

2022-06-08 02:00
吳孟芸∕圖

生命的游絲（上）

2022-06-06 02:02

最後幾步路

2022-06-05 02:01

幫母親洗澡

2022-06-04 02:02
奧黛莉赫本是電影《窈窕淑女》的女主角。（圖片取自維基共享資源）

銀河雙姝怨：奧黛麗赫本vs.茱莉安德魯絲

2022-06-03 02:02

庸醫誤人的教訓

2022-06-02 02:00

超人氣

更多 >
女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重

女生淋浴別邊小便 醫曝「恐怖後果」：年紀越大越嚴重
3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事
通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度

通膨影響 社安金擬提高8%至每月1790元…40年最大幅度
涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權

涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權
席勒：美國很可能陷入經濟衰退

席勒：美國很可能陷入經濟衰退