手機 響起，接聽時對方已掛了線，立即回電卻又接不上，後來那位友人嗔道：「咁我見無人接呀嘛，咪打俾第二個囉。」

不過是響了三下，她已等不上了，好一個不折不扣的心急人呀。

跟心急人做朋友，要有足夠的心理準備，他們肯定會給你壓力。約食飯嘛，他們會周圍罵人：「訂咗位都要等？有無搞錯呀。」、「喂喂喂，碟餸等極都唔嚟，取消佢啦。」、「叫埋單都要等咁耐，你同我叫經理嚟。」

心急人最欠的是耐性，卻偏偏喜歡將日程編得密密麻麻，終日就是在趕趕趕。「嗱，我哋只有一小時食嘢，一陣我要趕去睇中醫。」習慣了，我也不期然加速起來，盡快將食物塞進嘴裡，食之無味。

做朋友可以選擇少見面，但若然上司是心急人的話，那就避無可避了。心急上司早上吩咐你做的事情，午飯回來就會追問你進展。對於心急人來說，是沒有死線這回事的，總之要盡速完成任務，等死線跟等死無異。

若然媽媽是心急人的話，那就更是倒楣透頂了，因為會有一個氣急敗壞的聲音，經常在你的耳邊吼起：「快啲做功課啦」、「快啲去沖涼啦」、「食快啲啦。」、「快啲溫習呀」、「快啲！快啲！快啲！」

也許是長期調校得太快的關係，心急人的身體都會出現各種問題—胃痛、失眠 、心悸及經常性跌倒、滑倒、仆倒等，委實是得不償失呀。