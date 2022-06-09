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媽媽的定位

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

讀著心理學家Dr Anna Colton對家長的提議，禁不住會心微笑，當年我這個媽媽亂打亂撞竟做對了九成。她提供的議題是，家長該如何協助子女應付考試的沉重壓力。

家裡只要有一個孩子要應付考試，全家大小的神經都會繃得特別緊，尤其是我們於前線跟子女同步作戰的媽媽們，頭顱儼如被鐵圈緊緊箍著似的，苦不堪言。

當一個人處於緊張狀態時，很多說話都會衝口吐出「閒時又唔勤力啲，依家先嚟臨急抱佛腳，太遲啦！」、「你唔食嘢，聽日喺試場隨時會暈低㗎」、「快啲瞓啦，唔夠瞓集中唔到精神㗎」。

各位原意是為子女好的媽媽們，拜託管好自己的嘴，當孩子要聚精會神應付面前的考試時，爸媽的嘮叨只會愈幫愈忙。

Dr Colton有六項建議：一、獎勵孩子努力的過程，而非考試成績；二、相信孩子對自己成績是有要求的，爸媽毋須加諸壓力；三、給孩子定時供給富營養的膳食；四、協助孩子訂立溫習和休息的時間表；五、讓孩子知道，他們需要你時，你一定會幫忙；六、若孩子有情緒問題，協助他們尋求專業輔導。

在不久之前，本人曾有半年謝絕所有工作，跑到兒子大學住宿的小房間裡，靜靜地躲於一角候命。「媽，肚餓」、「得！牛扒已準備好」，壓力透頂的大學畢業試，他終於順利熬過，媽媽也吁了一口氣啊。

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