有一次，吃飯時朋友問我：「為什麽那麽愛去香港 ？這幾年去了恐怕不下十次，還總是一個人，鬼鬼祟祟的。要不是因為新冠疫情 ，肯定又過去了。」我笑了笑，剛想做些解釋，朋友卻先「哦」了一聲，接著誇張地做恍然大悟狀：「南國…有佳人，容華若桃李。」呵呵，這麽說倒是未嘗不可。

過去幾年，內地省份和台灣地區均已去過，只差港澳了，直到2015年夏天，這才下了決心。其實，港澳遊一類旅行團遍地都是，自由行也已開通許久，之所以捱到現在，多少還是受到他人一些影響。比如說那裡對大陸人不友善、說普通話受歧視等等。倒也難怪，某些名人如魯迅先生當年對香港的印象也不太好，《而已集》裡的〈略談香港〉、〈再談香港〉兩文已有提及。「不過香港總是一個畏途」，這是先生的原話。

曾經還是京城少年的我，早先常到隆福寺或者前門外一帶走走，可以說是一種消遣，也可以說是一種嗜好。在那些胡同裡和巷子中，仿佛能夠感受往昔的種種，那些逼仄的民房、失修的店鋪，記載著正在逝去的過往，別有一番風味，好玩；後來整修一新後，反而沒了當年那種味道，那種老舊的市井味道。讓人沒有想到的是，這種味道卻在香港感受到了。

除了那些高樓大廈，在灣仔、旺角、深水埗一帶，往往會見到陳舊的唐樓，巷子深處的小雜貨鋪、街頭的報攤零亂地擺著報紙雜誌和蒸餾水，大排檔的食客一邊吃著，一邊說著你聽不懂的粵語（就像過去在京城飯館聽外地人說話一樣有趣），還有那些門店上方爭奇鬥艷而又極富民族特色的繁體字招牌。可能就是這些，它們由骨子裡透出的那種世俗文化，使我的舊日情懷一再得以釋放。此其一也。

與此同時，我還驚喜地發現，當地除了新書店 ，還有為數不少的舊書店。

港島、九龍、新界等處都有，比如神州舊書、新亞書店、生活書社之類。這些店裡的文史書籍，絕大部分是繁體豎排版的傳統樣式，恰恰是我喜歡和收藏的重點。況且，品相不錯，價錢也不貴。夏丏尊、葉聖陶二公合著的《文心》，開明書店民國22年6月初版、民國37年11月21版；梁任公的《飲冰室文集》，香港天行出版社出版，1964年5月版，都是在這裡淘到的。於是，那種發現「新大陸」的感覺，由此一發而不可收。當然，你得靜下心來細細挑選才行，往往一家一站就是半天過去。累得腰酸腿疼的同時，還在抱怨為什麽自由行只有短短七天時間。此其二也。

記得初次入住當地賓館的時候，在港鐵旺角車站的地下通道裡，我問一位中年男子山東街怎麽走？對方好像沒有聽清，操著不太熟練的普通話讓我重複說一遍。說了以後，男子做個手勢帶我走到一個出口，告知左轉上去然後右轉便是。還有一次尋訪誠品書店，在銅鑼灣詢問一位年輕女士，伊笑笑答道：「你找希慎廣場就是了。裡面有電梯，好像是在8層。」說完又淡然一笑，轉身離去。

不好意思，舉了這麽兩個例子，不是為了證明誰對誰錯，只是想說，畢竟世界變了，香港和香港人也在變。

寫到這裡，想起林徽因曾經說過，大意是：有人說，愛上一座城，是因為城中住著某個喜歡的人。其實不然，愛上一座城，也許是為城裡一道生動風景，為一段青梅往事，為一座熟悉老宅，或者，僅僅為的只是這座城。所言極是。