我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山地檢長博徹思遭罷免 亞裔選民：舊金山人受夠了

谷愛凌將任美國2030申奧大使 又惹國籍爭議

小皇帝逃亡記

〈每日驚艷〉張宏

最近乘搭港鐵經過九龍宋皇臺站，附近花園有一塊「宋王臺」石碑，與子女談起南宋最後一位皇帝，感到古代帝皇之家的辛酸。

相信很多人都知道，「宋王臺」原本所在的聖山，相傳是南宋忠臣陸秀夫，背負著最後一個皇帝宋帝昺投海自盡之處。好奇之下找一找資料，這位末代皇帝被帶著跳海時只有七歲。

重讀這段歷史，實在淒涼。南宋末年，蒙古大軍攻陷首都及無數大城市，幾位忠臣帶著臨危被封為皇帝的宋端宗趙昰（終年十歲）、其弟衛王趙昺（終年七歲）南逃，他們的妹妹晉國公主（年齡不詳）也一同逃亡。

以現在標準來看，他們只是小學生，已經顛沛流離，一路從臨安南逃至廣州，最後逃到今天的九龍城。幾個自小生於內陸的孩子都死於海中，公主墜海溺斃，哥哥趙昰於途中遇颶風溺水病死，當時六歲的弟弟趙昺即位為帝。但蒙古大軍逼近，他們走投無路，宋帝昺被陸秀夫背負，一同投海殉國，終年七歲，南宋滅亡。

小小的孩子，可能到死一刻也不明白為何要跳海。如果隱姓埋名送給一個漁民家庭收養，也勝過死無葬身之地。但大臣不想小皇帝讓蒙古大軍侮辱俘虜，不得不一同投海自盡。幾個小人兒，生於末代皇家，注定了悲劇的一生。

皇家 颶風

上一則

「世界周刊」將迎2000期 舉辦有獎徵文、曬圖活動

下一則

《特大號牙刷》系列之一／陽台上的大牙刷

延伸閱讀

特斯拉股票 散戶愈跌愈買

特斯拉股票 散戶愈跌愈買
白蟻大軍夜襲上海 劉畊宏邊跳操邊打白蟻

白蟻大軍夜襲上海 劉畊宏邊跳操邊打白蟻
小米造車大軍已超過1200人 「2024年量產第一台電動車」

小米造車大軍已超過1200人 「2024年量產第一台電動車」
十二生肖的故事

十二生肖的故事

熱門新聞

庸醫誤人的教訓

2022-06-02 02:00
《麵包國王》繪本不只外觀像吐司，封面也能感受吐司柔軟的質地。圖／上誼文化提供

想咬一口 日藝術家推出像吐司的繪本 最難做的是吐司皮

2022-05-31 16:27

簡易牛肉麵

2022-06-01 02:00
吳孟芸∕圖

生命的游絲（上）

2022-06-06 02:02

最後幾步路

2022-06-05 02:01
早逝的巴斯奇亞2010年10月在巴黎展畫。(Getty Images)

巴斯奇亞畫作 出現逝世6年後的「FedEx」圖樣？FBI調查

2022-05-31 00:29

超人氣

更多 >
紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝
葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準

葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準
遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀

遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀
對付中國？美增派30多架軍機到沖繩 15年來首見

對付中國？美增派30多架軍機到沖繩 15年來首見