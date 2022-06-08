最近乘搭港鐵經過九龍宋皇臺站，附近花園有一塊「宋王臺」石碑，與子女談起南宋最後一位皇帝，感到古代帝皇之家的辛酸。

相信很多人都知道，「宋王臺」原本所在的聖山，相傳是南宋忠臣陸秀夫，背負著最後一個皇帝宋帝昺投海自盡之處。好奇之下找一找資料，這位末代皇帝被帶著跳海時只有七歲。

重讀這段歷史，實在淒涼。南宋末年，蒙古大軍攻陷首都及無數大城市，幾位忠臣帶著臨危被封為皇帝的宋端宗趙昰（終年十歲）、其弟衛王趙昺（終年七歲）南逃，他們的妹妹晉國公主（年齡不詳）也一同逃亡。

以現在標準來看，他們只是小學生，已經顛沛流離，一路從臨安南逃至廣州，最後逃到今天的九龍城。幾個自小生於內陸的孩子都死於海中，公主墜海溺斃，哥哥趙昰於途中遇颶風 溺水病死，當時六歲的弟弟趙昺即位為帝。但蒙古大軍逼近，他們走投無路，宋帝昺被陸秀夫背負，一同投海殉國，終年七歲，南宋滅亡。

小小的孩子，可能到死一刻也不明白為何要跳海。如果隱姓埋名送給一個漁民家庭收養，也勝過死無葬身之地。但大臣不想小皇帝讓蒙古大軍侮辱俘虜，不得不一同投海自盡。幾個小人兒，生於末代皇家 ，注定了悲劇的一生。