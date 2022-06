忽然身邊所有人都在談論同一齣電影 ,每個人說時都手舞足蹈,十分亢奮。

大家不約而同大讚特讚的電影,是《Everything Everywhere All at Once》(奇異 女俠玩救宇宙,又譯媽的多重宇宙)。該片兩個月前在美上映後,口碑持續強勁。

首先要讚導演兼編劇關家永(Dan Kwan)和Daniel Scheinert,創作了這齣不可多得的狂想動作黑色喜劇,劇情既緊張刺激,又搞笑至極,更兼備感人洋葱,委實令人拍案叫絕。

電影的選角絕對值得大讚,選角是完美的。有說有些演員苦等一世也得不到好像《奇異女俠》片中的媽媽角色,可扮演40個造型,楊紫瓊 真幸運。我倒認為這個能主宰電影成敗的關鍵角色,當今確然是非楊紫瓊莫屬,電影請她主演,是劇組的幸運呢。

至於演楊紫瓊丈夫的關繼威,更是令人眼前一亮,他被喻為「steals the show」呢;若是由原意的成龍來演,肯定撞不出驚喜來。年輕人大多得悉關繼威正是當年《盜墓迷城(又譯魔宮傳奇)》的童星,但當我問他們知否片中另一重要人物Jamie Lee Curtis(潔美·李·寇蒂斯)年輕時是性感美女時,他們都笑彎了腰,以為我在搞笑。

也不得不由衷地讚楊紫瓊,她出身於馬來西亞富裕家庭,一生富貴,享有世俗人都趨之若鶩的名與利,受盡景仰,那麼為什麼仍要馬不停蹄、勞勞碌碌拍電影,幹嘛?

不停自我鞭策、挑戰極限、為藝術貢獻的精神,正是將滿60歲的楊紫瓊,保持美麗幹勁的祕訣吧。