忽然身邊所有人都在談論同一齣電影 ，每個人說時都手舞足蹈，十分亢奮。

大家不約而同大讚特讚的電影，是《Everything Everywhere All at Once》（奇異 女俠玩救宇宙，又譯媽的多重宇宙）。該片兩個月前在美上映後，口碑持續強勁。

首先要讚導演兼編劇關家永（Dan Kwan）和Daniel Scheinert，創作了這齣不可多得的狂想動作黑色喜劇，劇情既緊張刺激，又搞笑至極，更兼備感人洋葱，委實令人拍案叫絕。

電影的選角絕對值得大讚，選角是完美的。有說有些演員苦等一世也得不到好像《奇異女俠》片中的媽媽角色，可扮演40個造型，楊紫瓊 真幸運。我倒認為這個能主宰電影成敗的關鍵角色，當今確然是非楊紫瓊莫屬，電影請她主演，是劇組的幸運呢。

至於演楊紫瓊丈夫的關繼威，更是令人眼前一亮，他被喻為「steals the show」呢；若是由原意的成龍來演，肯定撞不出驚喜來。年輕人大多得悉關繼威正是當年《盜墓迷城（又譯魔宮傳奇）》的童星，但當我問他們知否片中另一重要人物Jamie Lee Curtis（潔美·李·寇蒂斯）年輕時是性感美女時，他們都笑彎了腰，以為我在搞笑。

也不得不由衷地讚楊紫瓊，她出身於馬來西亞富裕家庭，一生富貴，享有世俗人都趨之若鶩的名與利，受盡景仰，那麼為什麼仍要馬不停蹄、勞勞碌碌拍電影，幹嘛？

不停自我鞭策、挑戰極限、為藝術貢獻的精神，正是將滿60歲的楊紫瓊，保持美麗幹勁的祕訣吧。