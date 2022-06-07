兒時在故鄉，每晨見農民日出而作、日入而息，加上雞鳴狗叫、風吹草動，合奏成一首催人背書包、專心上學堂無趣的進行曲，我是不愛讀書、沒有書種的孩子，滿腦子春天不是讀書天，夏日炎炎正好眠，等到秋來冬又到，收拾書包好過年，標準朽木不可雕想法的頑童。

然而一年有四季，經春耕夏耘秋收冬藏，周而復始，生生不息循環，深感到村民生活是如此單調寂寞加無聊，滿心嚮往著趕快長大，進入大城市，可常常享受美食 ，天天可看電影，那不就是天上人間，人間天堂。

中學時，我真的進入了城市，早上起來，滿頭還在倦眼惺忪，我媽就給我飯盒和車票，推我出門趕公車上學，節奏比家鄉緊張多了，這一緊張，比家鄉的單調無聊更沒趣，人間在地下，天堂在天上，風馬牛不相干，不要自欺欺人了。

我開始有了幼嫩的鄉愁感受，到了三年級，新來的級主任給我們出的作文題目是一年之計在於春，啟發我對春季的認識，力說春季是具有真善美的畫面，此後春天成為我追求真善美、享受真善美和多愁善感的季節。

疫情 帶來山窮水盡的沉悶和地老天荒閉塞，我的隨機應變是隨晨曦之機，應變是遠走他方，希望找到山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村，我踏青走到市區一里外、人煙稀少的小山丘，居高臨下，海闊天空，一片新春氣息活躍眼前，當日剛好是立春，彷彿無邊家鄉春色橫天而降，栩栩如生，立春是真正意義上的「一年之計在於春」，當之無愧地排在24節氣的首位。迎來立春，也就迎來了萬物復甦的春天。

還能大致回顧的春愁，是在第二故鄉九龍荃灣，村中無邊的春天，是一種嫩如春水的色彩。桃樹、梨樹從枯枝中一點兒一點兒地，迸出了新芽的綠，水邊的迎春花，開得一片繁茂，那鵝黃底下的莖葉，早就探頭探腦，藏不住春色的氣息。

荃灣家鄉春之驚蟄動人心魄，傳神至極。一個「驚」字，春雷轟隆，雷聲叩動了天地人世，將蟄伏在泥土中的各種冬眠蟲物，吵得甦醒過來，結束這漫長黑甜的睡眠。諺語有云：「到了驚蟄節，鋤頭不停歇，鄉村便進入了春耕之季。

春天是多情的，似乎不忍心人們勞作累壞了手腳，自有美景與美食來調劑單調的生活。鋤地的人，剛支起鋤把，便有燕子從南方飛來，遍地的油菜花，宛如大地鋪展的一幅幅油畫。春風簡直就是一張多情而巧言的嘴，於是桃花開了，杏花也開了，濃郁的花香在村裡四處飄盪。春天生機勃勃的大地，鶯飛草長。泥土的芬芳，浸潤著春的肌膚與骨骼，摘野菜的竹籃，撿回的就是一籃籃的春光。

戶外小遊一陣，疫情感觸，多少被春意裂解、春情動搖，人也提神醒腦不少。奉勸各位，光打麻將不是辦法，疫情來自大自然的左邊，我戴著口罩 從大自然的右邊離去，大自然自身左右尖鋒相對，才是以子之矛攻子之盾的高招，我們不要穿插在他們的楚河漢界之間。