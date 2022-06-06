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一條裙的爭議

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

關於一條裙（洋裝）的爭議，鬧得沸沸揚揚。今天就連60年前有參與設計該襲晚裝的Bob Mackie也按捺不住，要站出來說句公道話：「Kim，你大錯特錯了！」全世界的猛烈批評，都是衝著真人秀紅人Kim Kardashian而來的。

這一條不是普通的裙，是當年著名法國時裝設計師Jean Louis，精心為紅星瑪麗蓮夢露設計的晚裝（Bob當年是他的助手）。那肉色布質輕盈纖薄如紙，再經人手釘上6000顆水晶珠片而製成，有「naked dress」之稱，堪稱世上獨一無二。

老實說，相信世人也會一致同意，只有一代性感尤物瑪麗蓮夢露，才有資格把這襲晚裝演繹得淋漓盡致吧！60年前的5月，她就是穿了這條經典性感晚裝，為當年的美國總統約翰甘迺迪獻唱生日歌的，沒料到三個月後就傳來了她的死訊。

這襲富歷史價值的晚裝，一直被收藏於博物館，儼如是神聖不可侵犯的聖物，估計價值已接近8000萬港元（約1020萬美元）。可是，於今年度紐約時裝界盛事Met Gala(大都會藝術博物館慈善晚宴)，Kim Kardashian竟然敢膽穿上了這襲晚裝出席典禮，搶盡鋒頭，欲料不到緊隨而來的是惡評如潮呢！

夢露穿上它，盡顯嬌艷欲滴、婀娜優雅！那麼穿在Kim身上又該怎樣形容？請恕我直言，只得一字：「膠！」Kim全程挽著披肩遮掩臀部，是拉鏈拉不上，抑或是恐防「爆胎」？即使她已勁減16磅也於事無補呢！

夢露的裙，如今卻添上了Kim的披肩、毛髮、體味……，聖物被玷污，多麼的令人痛心啊！

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