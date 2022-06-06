香港新冠疫情 第五波造成大量感染、死亡，在這驚濤駭浪中，學來的痛苦教訓，就是必須要有先進的醫療科技，還要有足夠醫護人員，方能保障人民健康。

「李嘉誠基金會」近日公布了兩個新項目捐贈，正好與這兩方面有關，其中一項就是捐出1.5億港元（約1912萬美元）予中文大學醫學 院，支持生物醫學科研，以及促進科研成果轉移。

生物醫學為何重要？大家在疫情中使用的「信使核糖核酸」（mRNA）疫苗 ，就是生物醫學中的基因治療領域最重要的顛覆性技術之一，科學家於1960年代發明，經過了60年，變成全球人類廣泛使用的疫苗。從實驗室到民間，走了60年的路。

「成果轉移」（knowledge transfer）乃全球學術界的熱門話題，是將尖端科研成果帶出實驗室的過程，令之標準化、大量生產、商品化。從實驗室研究成功到真正完成商品化，為何那麼漫長？因為不但涉及科學家，還有法律、商業、設計推廣等專才，必須集思廣益，投入很多資源方能成事。

香港在生物醫學已居世界領先地位，但如何將研究成果轉移成為商品，正是眼前的挑戰。這項巨額捐助絕對是及時雨，既能促進生物醫學研究，又可推動成果轉化，人人皆可享用最新科研成果，長遠不但帶動經濟，更可造福人群。