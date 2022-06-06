傳聞林彪在生時，曾誓言要除掉三蛇。這三蛇是什麼蛇？想起了俗語說：「秋風起，三蛇肥」，這三蛇是眼鏡蛇(俗稱飯鏟頭)、金環蛇(俗稱金腳帶)和灰鼠蛇(俗稱過樹榕)。但林彪口中的三蛇，筆者認為，江青是白花蛇，張春橋是眼鏡蛇，而姚文元則是響尾蛇。

白花蛇是毒蛇，與其他蛇相比，是蛇鼻朝天而不朝下，且其身上花紋呈方形，勝似白花，喜歡咬人腳部。據說此蛇有爛瓜氣味，一旦腳部被牠咬了，要馬上將此腳鋸掉才能保命。這種形貌和特點，確有幾分像江青。特別是江青經常扮有學問、懂文藝，典型的「佛口蛇心」，而白花蛇正好是腹有念珠斑，尾部形如稱為「佛指甲」的植物。

至於張春橋，一個曾用「狄克」筆名攻擊過魯迅的文壇小丑，用盡詭計、不動聲色地爬到「中央首長」高位，一身軍服，戴著厚厚鏡片的黑框眼鏡，確是十足像眼鏡蛇。他可不是普通的印度 眼鏡蛇，而是別名「過山烏」的眼鏡蛇王，一種凶猛、快速和分泌大量毒液的毒蛇，令人聞風喪膽。眼鏡蛇王另一特點，是可發動連續攻擊，一旦噬中目標，更有死咬不放的習慣，與張春橋的批鬥風格也類似。

最後說說姚文元。說他是發聲的響尾蛇，因為他是中共 上世紀六、七十年代紅得發紫的筆桿子，文革期間一直主管中共的「宣傳口」，其文筆凌厲， 一如響尾蛇的毒素，具有破壞血液組織的功能，會大量侵蝕血液的血小板。1976年姚文元被判刑20年，1996年出獄，仍寫了42萬字回憶錄，雖然被禁止出版，但事後他又另撰5萬多字的《回顧與反思》，提及林彪事件，毛澤東長嘆被林彪騙了22年。