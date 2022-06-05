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拙劣教仔法

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

小時候，有些事情印象特別深刻，尤其是恐怖的經歷。

那個年代，家家戶戶的民眾都是睡木板床、碌架床或是帆布床，一張從外地入口的來路貨彈弓床，簡直是稀世奇珍。

有位較為富裕的親戚，家裡剛添置了一張彈弓床，坐上去軟綿綿的，爽極了。趁著大人們都大夥兒外出了，我們一班小孩乾脆到彈弓床上跳呀跳，果然可收跳彈床的效果，太好玩了。

跳得不亦樂乎之際，冷不提防會樂極生悲，我不小心失掉平衡，整個人橫躺在床上，而比我年長兩年的表哥碰巧也倒下來，剛好跌在我的身旁，回到家我擔心得不敢吃、不敢睡，又不敢跟媽媽說。

大禍臨頭了，怎辦？我才得八歲，若懷孕了，那又怎辦？媽媽經常煞有介事地提醒：「女孩切勿跟男孩睡在一起，若睡了，女孩會懷孕呀！」

從小，我們這群都是經由爸媽所編織的一大堆謊言孕育的：吞了西瓜核，頭頂會長出西瓜樹；不小心看了電視節目有人接吻，眼會生瘡；吃巧克力時只可含不准咬，不然所有牙都會壞死甩掉；若不聽話快入睡，長手佬就會來捉你……，還有更多更多未能盡錄，媽媽說時都是繪影繪聲的呢！

隨著年紀增長，感到更迷惘，那些事情太荒謬了吧，怎能相信？但爸媽是最親近最該信任的人，不信他們還可信誰？

已經超過半個世紀了，可恨這種「靠嚇謊言」的拙劣教仔法，仍大有市場。

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