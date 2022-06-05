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去理髮

〈心有所感〉陳燦富

旅居西雅圖當年，我認識了香港新移民歐陽先生夫婦。30年前，歐陽先生與太太在國外創業，如今家大業大，夫婦倆當然期待女兒珀薇接班，不料珀薇大學畢業，自籌資金在離唐人街20英里外南郊開了一間髮屋。

歐陽先生夫婦也對我說：「珀薇開髮屋，應當有她的理由。」理髮屋地理位置，有大小公司或商鋪。珀薇說理髮屋「麻雀雖小，五臟俱全」，要想將來壯大發展企業，先從小處做起。

某天我在珀薇髮屋理髮，一位兩手空空的壯年華人尾隨進門。壯年人頭髮邋遢，滿面倦容，負責迎賓的夢娜問：「先生，這是珀薇髮屋，有事嗎？」壯年人口氣逗樂問：「你看我不像要來洗髮？」夢娜小聲說：「先生，我們髮屋收費不低。」壯年人保持調侃說：「珀薇髮屋認衣冠不認人，不怕投訴？」單憑壯年人衣著看，很可能是做裝修工或餐館廚師的新移民。

珀薇走過來，禮貌地說：「來者都是客，歡迎您。」壯年人笑笑說：「我第一次來這個理髮屋，聽朋友介紹說，妳大學畢業後，專門返香港學習美容美髮大半年，回來開了理髮屋。」

不久，理髮後的壯年人瀟灑精幹。臨走前，他環視珀薇髮屋一遍說：「我在公司連續幾個晝夜趕工，累壞了，現在容光煥發，可見理髮使人精神奕奕，充滿活力。」他豪爽地說，「我公司在附近不遠，回去一定替你們做宣傳，以後公司搞活動，所有員工來珀薇髮屋美容美髮，由我個人掏腰包支付。」

壯年人起身離開，剛上班的女孩珍珍與他擦身而過。珍珍說，壯年人是本地大公司老闆張先生，手下員工近千。

珀薇髮屋服務質量有口皆碑，贏得了各界人士光顧。一場突然而來的疫情，珀薇髮屋與所有公眾場所無異，關門時候多了。

以前按時習慣，在珀薇髮屋理髮的多位朋友，各自在家潦潦草草理髮，大多數人頭髮蓬亂，無可奈何，唯有渴望地說：「理髮一事很重要，多想去珀薇髮屋理髮。」珀薇偶爾與我講電話說：「望見熟悉的客人頭髮亂亂的，長長的，心裡不好受。」由於不能多人聚集，珀薇每天只能獨自預約為數不多幾個顧客，過程小心翼翼，根本不可能發揮她專長。

某天她又與我講電話，悶悶地說：「也不知何時才能真正開店了？」我寬慰她說：「疫情總會過去的，髮屋會有重新開張的時候，是不是？」珀薇由衷地說：「理髮非小事，理髮使人精神奕奕，充滿年輕活力。」

時光荏苒，疫苗也有了，各種因素，美國的疫情依然使人總覺得難以安心。很多人出於安全考慮，仍按照防疫規定保護好自己與家人。

上個星期，我開車途經珀薇髮屋。無意中望過去，應該是已打疫苗的人士，都在自覺戴上口罩排隊輪候理髮。這麼說來，珀薇髮屋算是重新開張了吧！理髮之後那一刻，覺得舒坦，特別舒服。

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