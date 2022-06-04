在東北家鄉「纏綿秋雨頻頻下，無邊路木蕭蕭落」之際，我與妻子再次抵達南國廣東遊玩觀光 。期間，專程探訪了珠海著名景區──梅溪牌坊。

有關梅溪牌坊景區相關內容，在前往的旅遊大巴車上，已從導遊小姐介紹中知曉梗概：梅溪牌坊坐落珠海市前山鎮梅溪村，2000年對外開放。景點主要介紹當地著名鄉紳陳芳的人生經歷和愛鄉愛國情懷。當下，牌坊陳列著《陳芳故居》、《陳芳家族史展覽》、《珠海歷史名人蠟像展》、《中國牌坊模型精品展》。

進入梅溪牌坊景區，一幅風景畫映入眼簾：樹木參天，綠草如茵，花團錦簇。走過排列整齊，花草搖曳的百餘米引路甬道，三座花崗岩牌坊聳立眼前。牌坊上端分別雕刻著八個大字：急公好義、樂善好施。

講解員一邊簡單介紹牌坊來歷，一邊將遊客領進了牌坊左側陳芳故居。這裡清淨肅穆，古樸典雅，講解員指點著展室圖片、書畫及各類實物，繪聲繪色地介紹起名傳四方、珠海民衆為之驕傲讚賞的陳芳。

陳芳是珠海前山鎮梅溪村人，生於1825年，卒於1906年。幼時受過良好的傳統文化教育。少年喪父後，跟隨伯父到澳門 、香港做生意。成年時又隨伯父到美國檀香山居住，不久娶夏威夷 公主朱麗亞為妻，開始從事蔗糖業，很快成為檀香山第一個百萬富翁，被委任為夏威夷王國樞密院顧問。同年，經人推薦，成為清朝政府駐夏威夷首位商董，並被任命為清朝政府駐夏威夷首任領事。1890年，陳芳痛失長子後急流勇退，將自己種植園的部分股權出售，部分股權及其他産業留給朱麗亞及其兒女，帶著次子陳席回到家鄉。

回國後，陳芳一邊修建自己故居，一邊熱心公益事業：捐資辦學、修築道路、建造祠堂、興辦慈善事業，贏得當地民衆交口稱道。大清當朝皇帝光緒聞之大加讚賞，賜建四座牌坊，分別刻上「急公好義」、「樂善好施」字跡。

牌坊為樓式廡殿頂構架，花崗岩石構築。雕以瑞獸、花果、人物、八仙等，集西方裝飾風格與傳統中國建築結構為一體，巍峨壯觀，樸素華美，是華南地區罕見的古建築。

只可惜，牌坊在上世紀文化大革命中遭到損壞，僅剩下殘破三座並排而立。

看過陳芳故居，講解員把遊客領進了陳芳故居旁邊的「珠海名人蠟像館」。蠟像館裡集中展示了珠海近代24名人蠟像，個個惟妙惟肖，栩栩如生，聞名遐邇，享譽八方，陳芳排列其中，神采奕奕，氣宇軒昂。

目睹陳芳儀態姿容，心緒再次飄盪起來，情不自禁道出感懷和詠歎：珠海真不愧為改革開放的窗口城市，他們將區域名人視為珍寶，讚譽供奉，讓後人觀瞻，進而激發民衆愛家鄉、愛國家情懷，奉獻聰明才智。