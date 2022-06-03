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企圖招人在金山柏克萊高中校園大開殺戒 16歲學生自首

NBA／塞爾蒂克瘋狂逆轉 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝

憑字寄意憶好友

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

收到同學綺眉離世的消息，久久不能釋懷。雖然她只是預科插班生，但我們很快成為好朋友，一起去自修室溫書，一起考入中文大學。

她選擇社會工作學系，我選擇政治行政學系；她在山腳崇基書院，我在山上聯合書院；但我們時常見面，互相參加對方的畢業典禮。她雖然不苟言笑，但有一份儍大姐的性格，十分重視友情。

畢業之後，和其他人一樣，大家各奔前程，間中在校友日碰見，聽到她加入社福機構工作的消息，雖然大家沒有見面，但情誼一直留在心中。

直至十多年前，奶奶入住沙田耆康會群芳念慈護理安老院，每次見到奶奶，她對院舍服務總有不少意見，但一講到中心負責人梁姑娘，卻是讚不絕口。

我後來在電梯內看到通告上的簽署人姓名叫梁綺眉，原來奶奶口中的梁姑娘就是梁綺眉。

從奶奶口中知道，綺眉是一個盡心盡力的人，她身兼管理工作，但仍親力親為慰問每一位院友，了解她們的需要，聆聽她們的心聲，比家屬更親切。見到同事忙碌，她會穿上工作服協助餵食工作。

我曾向綺眉表示，「我覺得好慚愧，可能你同奶奶傾偈比我還多！」她反過來安慰我，奶奶以我這個媳婦為榮。

她行事低調實幹，不求回報，你有需要幫忙，她一定盡力而為！她的離世，是社福界的損失。

人總是在失去後才學會珍惜！

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