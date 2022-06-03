最近讀到一些有關林彪的報導，使人不禁對於發生在一九七一年的「九一三」事件，產生尋根究底的興趣。

「九一三」事件亦稱林彪事件，是自中共 九屆二中全會引發毛澤東和林彪關係惡化後，於一九七一年九月十三日發生的墜機 事件。據中共官方稱，林彪、葉群、林立果、劉沛豐、林彪的司機楊枕綱及機組人員潘景寅等九人在當日凌晨搭機飛離山海關機場，在接近蒙、蘇邊境 時又折返，最終墜毀蒙古溫都爾汗附近，機上人員全部死亡。

這事件成為震驚世界的大事，但林彪出逃墜機的真相，至今依然是個謎。林彪一家出逃時，所乘的三叉戟飛機何故墜毀？是意外失事，還是被飛彈擊落抑或是自殺式墜機？說法不一。

有研究認為，林彪身為黃埔軍校畢業生，一直尊蔣介石為校長，他的出逃是因與蔣暗中來往被洩露。據說，蔣得知林死訊時，曾傷心得老淚縱橫。網上流傳林彪在文革爆發時給蔣經國一封密信，表示對蔣介石的擁戴。

據稱，蔣介石一九七一年曾說，最大遺憾未能利用林彪。可是在一九六六年，林彪正與毛澤東度著「蜜月」，為何要冒危險寫一封可能身敗名裂的信？有推測認為，可能因毛澤東懷疑林彪的忠誠，林彪於是產生投靠蔣介石之意。此說是否屬實，有待查證。

另外，林彪生前曾說過要「除三蛇」。這三蛇相信與四人幫有關。其中一蛇應是江青無疑，另外兩蛇是張春橋和姚文元，而王洪文不在其中，因為王洪文的發跡，是在林彪身亡之後，毛澤東想物識人選替代林彪這個接班人，而三蛇則安排王洪文上位，扮演的角色僅是三蛇的傀儡，他也許是條無毒的過樹榕吧。