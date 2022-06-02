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奧克拉荷馬醫院槍案5死 兇手攜2把槍、估近40歲

國家情報總監最新報告：查處中國間諜 不得歧視華裔

若然沒片沒真相…

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

小時候，每次隨媽媽逛公司時，最討厭行經家品部，因為媽媽必定會嚴詞厲色地叮囑我們：「你哋千萬咪百厭周圍摸，若果打爛咗碗碟，我無錢賠㗎，知道嘛？」

我和姊姊都懂事地點頭，但在我們家裡還有個多動的弟弟，看他左衝右撞險象環生的，要盯緊他不闖禍是多麼地吃力呀。

直至今天，我都害怕逛售賣碗碟的部門，每次路過時，心頭都會湧上一陣悸動，媽媽的橫眉怒目、弟弟險些打破東西的景象，原來一直都植根於恐懼的記憶系統裡。

真的難以想像，那個被指打碎了「天線得得B」（天線寶寶），惟質疑店鋪應設圍欄保護擺設。涉事玩具店一度發聲明，其後刪去，母公司凱知樂國際事後致歉，並稱已向涉事家庭全數退款。事主鄭先生表示，款項尚在處理中，將帶其子去看心理醫生，短期不會再到訪朗豪坊及玩具店。而那名五歲小孩，小小的心靈深處會留下了甚麼恐怖記憶？「點解無人信我嘅？」跟他同行的弟弟目睹哥哥當刻被千夫所指的可怕過程，又會有甚麼影響？

這個世界變得愈來愈荒誕了，逛售賣碗碟的部門固然要小心，料不到充滿好奇的小孩逛屬於他們天地的玩具店時，都要格外小心，一不留神就會闖大禍，難道要家長把小孩關在家裡，又或將他們訓練成為絕對服從的小小機械人，才合乎安全原則？

執筆之時，事件似是圓滿解決了，玩具店已將男童父母賠償的3萬多元發還，但仍依稀聽到有聲音喊道：「咁個細路係整爛咗個公仔吖嘛，咁咪縱容啲細路以後打爛嘢都毋須賠囉！」

拜託！態度頑劣故意破壞是一回事，小孩無心之失又是另外一回事。說這些話的人，自己有孩子嗎？若是自己的孩子不小心闖了禍，他們還會如此口響(解釋)嗎？

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