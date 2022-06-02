一般上班族的工作時間每周40小時，也就是說，我們每天待在辦公室的時間最少8個小時，對大多數職場的人而言，工作占據了一天大部分時間，在工作中是否愉快，對整個身心的健康起到非常重要且關鍵性影響。

一份令人滿意的工作和讓人舒適的工作環境，是身心健康的基礎，在舒適、積極的氛圍中工作，可以讓人更有動力走進辦公室，好的環境不僅可以改善情緒，增加生產力，也能促進團隊合作，增強員工的歸屬感，完成高質量的工作。

工作環境，是職場的空氣、顏色、光線、溫度、布置和布局等因素，直接或者間接的作用和影響辦公過程，各種因素的綜合。一個可以放鬆但又不會令人鬆懈的工作環境，可以讓員工對工作產生積極的情緒，充滿活力，繼而工作效率就會提高。

除了公司提供的大環境，員工們也可以發揮自己的創作力和活力，改善自己工作的空間，例如在桌上放點綠色的植物盆栽、零食、空氣清香劑等。

擺放在辦公桌上的小植物，必須要整潔，不可雜亂無章，擺在電腦四周不僅美觀，可以減少電磁的輻射，能吸收二氧化碳和粉塵，使空氣清新，還可以緩解壓力、單調和疲憊，讓工作環境更加舒適。

重視工作環境的影響，希望個性化自己的工作環境，於是我在辦公桌上放置一些簡單、容易照料、基本上只要有水就可以活的綠色植物，如綠蘿、富貴竹等，綠色植物可以淨化空氣，還可以短暫地緩解緊張情緒和眼睛疲勞。

為了讓桌面上的顏色看起來亮麗一點，偶爾我在富貴竹的瓶內加上一枝紅色玫瑰花，或是一枝白馬蹄蓮，一點小小的變化，感覺很好，不過鮮花易謝，後來就買了幾枝塑膠花代替。

同事們都很喜歡我辦公桌上的變化，給人一種舒適、輕鬆的溫暖，有家的溫馨感覺，不過後來當她們知道瓶中插的「偶爾」竟是「假花」時，就有點小小的抱怨，不過最後她們還是很體貼地諒解了，有時甚至還以猜測「真」和「假」來「自娛娛人」，猜輸的人，買「甜甜圈」請客。

我桌上還有一罐吉利貝軟糖（jellybeans ）也非常受歡迎，「jellybeans」是一種豆形的水果風味膠質軟糖，非常受歐美人士喜愛，據說，美國前總統雷根非常喜歡吉利貝，不論是開會或搭飛機，總是不忘隨身攜帶「jellybeans 果凍豆」，所以又稱「雷根糖」，因為「名人效應」的加持，讓這糖豆更加出名和受歡迎。

同事們常到我辦公室來打聲招呼再隨意聊兩句，走之前，不忘隨手抓上幾顆吉利貝，為此，有人誇我人緣好「門庭若市」，也有人戲謔吐槽，「不是人緣好，其實大家都是被那幾顆五顏六色的吉利貝水果糖吸引來的，要不，誰會每天早、晚問候呢」，引得眾人哄笑。

退休 的時候，她們要求我把桌上的盆栽和糖果罐留下來給她們做紀念，陪伴她們繼續「努力的工作」，她們看在吃了我的吉利貝這麼多年的分上，臨行前，除了卡片和小禮物外，還另外送了我兩包吉利貝留念。