我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登投書紐時 將援烏更先進火箭系統、不促普亭垮台

世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

禍從口出

〈六合飛翔〉岑逸飛

所謂「病從口入，禍從口出」，此語出自傅玄的《口銘》。傅玄（217年-278年），西晉時期著名文學家、思想家，晉武帝時曾任御史中丞，死後被追封為清泉侯。他這句話，是指出疾病由飲食不潔而起，禍患由言語不慎而致，是故疾病與禍患的根源都在嘴巴，意在勸人注意飲食衛生、謹慎說話。

事實上，人之禍患，多因不注意說話，或故意說些傷人的話而起。因此《聖經》說：「頌讚和咒詛從一個口裡出來。我的弟兄們，這是不應當的。」(雅3：10)因此，從口中說出來的，最好是美好的言詞，正面而積極。但那些油腔滑舌及阿諛奉承的話都不列其中，要棄絕一切惡言。

事實上，說話除了講對象和場合，更要講時機。《論語•季氏》記載孔子謂「侍于君子有三愆：言未及之而言謂之躁，言及之而不言謂之隱，未見顏色而言謂之瞽。」意思是說，侍奉在君子旁邊陪他說話要注意避免犯三種過失：還没有問到你的時候就說話是急躁；已問到你的時候卻不說叫隱瞞；不看君子的臉色而貿然說話是瞎子。

說話的重要，在於我們的口，往往招災惹禍，一旦不小心說錯話，會帶來莫大災難，因而人人都要作出警惕，慎於發言。好談人是非者，易惹人抱怨，怨則成仇，仇則成禍。總之為人處世，當知慎言，宜隱惡揚善。

難怪在佛學之中，將「不妄語」列為五戒之一；而在「十善」之中，將「不妄語」一分為四，包括不妄語、不綺語、不惡口以及不兩舌，列為口業。佛家以口業為「患苦之門，禍累之始」，修持時更須「止語」，要求制心一處。古德認為口業過惡，積如山海，而常念阿彌陀佛，可洗滌口業穢惡。

上一則

耶穌也吃辣醬？路州這幅「最後晚餐」畫 桌上多一瓶

下一則

《老物件情懷》小茶壺和小剪刀

延伸閱讀

100度熱浪來襲 北加發紅旗警報 灣區可能比正常溫度高5至20度

100度熱浪來襲 北加發紅旗警報 灣區可能比正常溫度高5至20度
李晨爆出席極樂派對 現場辣妹陪玩 他一舉動被讚君子

李晨爆出席極樂派對 現場辣妹陪玩 他一舉動被讚君子
拜登密令白宮團隊 進入選舉備戰狀態…要黨內「慎言」

拜登密令白宮團隊 進入選舉備戰狀態…要黨內「慎言」
拜登密令白宮團隊 進入選戰狀態 要黨內「慎言」

拜登密令白宮團隊 進入選戰狀態 要黨內「慎言」

熱門新聞

小時候的施正懿(Jennifer Shih)和爺爺施駿發。施駿發於1952年在台灣創辦了寶島肉鬆。(施正懿提供)

世界OnAir／70載好味道 寶島肉鬆原來是這樣代代傳承

2022-05-24 16:15
黛安∕圖

重婚的瑞卡（下）

2022-05-24 02:02
早逝的巴斯奇亞2010年10月在巴黎展畫。(Getty Images)

巴斯奇亞畫作 出現逝世6年後的「FedEx」圖樣？FBI調查

2022-05-31 00:29
旅美退休後返鄉美濃的曾振寧，到校園擔任客華英語教學志工，還延續徐生明的美濃少棒10年培育計畫。(記者徐如宜／攝影)

曾振寧旅美退休後回鄉美濃 推動客家本土情

2022-05-28 07:00
倩華∕圖

母親的口述歷史

2022-05-28 02:02

逞一時口舌之快

2022-05-25 02:00

超人氣

更多 >
從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家

從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家
WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別

WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別
狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光

狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光
美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%
拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫

拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫