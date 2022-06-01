所謂「病從口入，禍從口出」，此語出自傅玄的《口銘》。傅玄（217年-278年），西晉時期著名文學家、思想家，晉武帝時曾任御史中丞，死後被追封為清泉侯。他這句話，是指出疾病由飲食不潔而起，禍患由言語不慎而致，是故疾病與禍患的根源都在嘴巴，意在勸人注意飲食衛生、謹慎說話。

事實上，人之禍患，多因不注意說話，或故意說些傷人的話而起。因此《聖經》說：「頌讚和咒詛從一個口裡出來。我的弟兄們，這是不應當的。」(雅3：10)因此，從口中說出來的，最好是美好的言詞，正面而積極。但那些油腔滑舌及阿諛奉承的話都不列其中，要棄絕一切惡言。

事實上，說話除了講對象和場合，更要講時機。《論語•季氏》記載孔子謂「侍于君子有三愆：言未及之而言謂之躁，言及之而不言謂之隱，未見顏色而言謂之瞽。」意思是說，侍奉在君子旁邊陪他說話要注意避免犯三種過失：還没有問到你的時候就說話是急躁；已問到你的時候卻不說叫隱瞞；不看君子的臉色而貿然說話是瞎子。

說話的重要，在於我們的口，往往招災惹禍，一旦不小心說錯話，會帶來莫大災難，因而人人都要作出警惕，慎於發言。好談人是非者，易惹人抱怨，怨則成仇，仇則成禍。總之為人處世，當知慎言，宜隱惡揚善。

難怪在佛學之中，將「不妄語」列為五戒之一；而在「十善」之中，將「不妄語」一分為四，包括不妄語、不綺語、不惡口以及不兩舌，列為口業。佛家以口業為「患苦之門，禍累之始」，修持時更須「止語」，要求制心一處。古德認為口業過惡，積如山海，而常念阿彌陀佛，可洗滌口業穢惡。