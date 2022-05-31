無障礙劇團今年在中環大館的體驗活動因疫情 而取消，但劇團做了一個很特別的安排，將所有活動改為3D版本放上網，讓所有人可於網上體驗聽障、視障和動障人士的感受。

我其實最想了解聽障人士。家母年邁，聽力愈來愈差，跟她說話常要聲嘶力竭、重複多次。到底她聽到什麼？

這裡的展品解開了謎團，這包括三段錄音。第一段是「健聽人士聽到的聲音」，錄音裡的音樂節奏明快、細節多變。第二段是「弱聽人士聽到的聲音」，同一段音樂，有如蒙在被窩裡，只聽到朦朧的高音、重音，細節欠奉，而且音量小了很多，猶如唱機的喇叭發生故障。第三段則是「弱聽人士戴上助聽器聽到的聲音」，音樂重新出現，但只有大約八成，部分細節仍然聽不清。

其中一位聽障演員小紅分享自己的體驗，她天生患了「小耳症」，聽不清楚別人的發音和聲調，所以自己發音也不清楚。但她決心參加大型舞台劇 演出，「我最執著劇本對白，希望觀眾聽得懂我在說什麼。」最後，她登上舞台上大聲演出，完全看不出有任何障礙。

在此要向劇團藝術總監陳文剛、行政總監魏綺珊致敬。在兩位戲劇高手的努力耕耘下，無數身障人士共同演出舞台劇，改變了他們的人生。