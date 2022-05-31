怎樣才算是說話的藝術？《聖經•箴言》有個說法是：「一句話說得合宜，就如金蘋果 在銀網子裡。」蘋果金色，網子銀色，把金蘋果放在銀網子裡，非常耀眼，盡人皆知。以金蘋果配銀網子，猶如牡丹雖好，還須綠葉扶持。拋出金蘋果般的好話，還須有「銀網子」兜接，才顯得合宜。 否則所說的話，不管怎樣高超，假若沒有聽眾，就變成自說自話。

對於《箴言》這說法，其中一種解釋是：所羅門王看見一件用貴金屬造出的工藝品，使人賞心悅目，就以此比喻人在說話方面的美德。而無論如何，說話沒有聽眾，像有些人高談闊論，無非只為凸顯自己。但人際關係權威卡內基有句名言：「不斷談論自己的人，不但沒有說話藝術，還深具得罪人的藝術」。說話說得好，要視乎聽的是什麼人，因此說話之前，最好摸摸對方的「底」，才好啟齒；也就是先付出「聽」的代價，先培養「銀網子」的聆聽藝術，才能贏得被聽的機會。

《論語•鄉黨》記載了一段有關說話的學問：「孔子於鄉黨，恂恂如也， 似不能言者。其在宗廟朝廷，便便然；唯謹爾。朝與下大夫言，侃侃如也；與上大夫言，誾誾如也。君在，踧踖如也，與與如也。」這裡連用幾個叠字，恂恂、便便、侃侃、誾誾、與與，另外還加上「踧踖」。

在不同場合，孔子說話不同。在親戚長輩面前，是「恂恂」，即忠厚老實，說話拘謹；在宗廟朝廷，是「便便」， 顯得恭敬；與下大夫談話，才是「侃侃」，談笑風生；與上大夫談話，是「誾誾」， 即作出善意規勸；最後見了國君，是「踧踖」，恭敬之餘，還加上慚愧，並且「與與」，不會「駁嘴」。