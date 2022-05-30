我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／巴特勒飆35分無力回天 綠衫軍奪東冠搶進總冠軍賽

租金、房價齊漲 歸巢族大增 家長養老計畫受影響

蛇人

〈六合飛翔〉岑逸飛

或說《聖經》裡引誘夏娃吃禁果的蛇，是半蛇半人的蛇人，而如果說蛇是蜥蜴類衍生而成，那麼《聖經》裡的蛇人，很可能就是傳說中來自外星、具有高等智慧的蜥蜴人。英國有個著名的陰謀論者大衛•艾克(David Icke)，最喜歡講蜥蜴人。艾克曾是BBC電視台體育主持人，1990年一位通靈者告訴他，他是帶著某種使命被派到地球上的「治癒者」。

有說法指大量超前高科技文明發展，都會以「爬行類動物」作為信奉的神明，例如蘇美爾文明的生育母神，埃及文明的法老以及瑪雅族的「羽蛇」等，皆能看見其以爬行類動物作為設計。而蘇美爾文明旳蜥蜴人神祇，就為當地文明提高極高水準，超越時代的科技研究，令人相信蜥蜴人擁有高智慧。

艾克曾訪問過一位南非巫士穆特華(Mutwa)，揭露古代非洲曾受過蜥蜴人的統治。

據說蜥蜴人具有變形的特異功能，後來經過與南非祖先雜交和基因改造，今日以人形示眾，例如前美國總統布希、英國皇室中人，都是蜥蜴人後裔。

蜥蜴人的特點是半蛇半人，頭如蜥蜴身如人。既是爬蟲一類出身，畢竟以群體意識行為指導進行活動，沒有人類那麼獨立，卻有強烈的意圖去征服或摧毀一切障礙，而其獨特的基因結構，永不隨環境變遷而有所改變，且自覺形態完美具有優越感。

地球其他地區的蛇人，多是半人半蛇，即人頭蛇身。例如希臘神話裡的厄客德娜(Echidna)，是一頭上半身是妖艷女性，下半身卻是大蛇的妖怪；主神宙斯的其中一個情婦拉眉亞(Lamia)，也是一頭半人半蛇的妖怪。至於中國的蛇人，首推伏羲和女媧，都是人頭蛇身，它們與蜥蜴人的分別，應是以人的意識形態為主，但有外星血統而已。

英國 南非

上一則

台首位芥川獎得主「拆標籤」李琴峰：分類可能成為暴力

下一則

愛的花束

延伸閱讀

中國出現首例BA.2.12.1及BA.4確診病例

中國出現首例BA.2.12.1及BA.4確診病例
新亞變種肆虐 南非單日確診人數暴增逾50%

新亞變種肆虐 南非單日確診人數暴增逾50%
世衛：新Omicron亞型變異株 導致南非疫情升溫

世衛：新Omicron亞型變異株 導致南非疫情升溫
Omicron亞型變異株BA.4、BA.5 可逃避疫苗及免疫系統

Omicron亞型變異株BA.4、BA.5 可逃避疫苗及免疫系統

熱門新聞

小時候的施正懿(Jennifer Shih)和爺爺施駿發。施駿發於1952年在台灣創辦了寶島肉鬆。(施正懿提供)

世界OnAir／70載好味道 寶島肉鬆原來是這樣代代傳承

2022-05-24 16:15
黛安∕圖

重婚的瑞卡（上）

2022-05-23 02:02
黛安∕圖

重婚的瑞卡（下）

2022-05-24 02:02
旅美退休後返鄉美濃的曾振寧，到校園擔任客華英語教學志工，還延續徐生明的美濃少棒10年培育計畫。(記者徐如宜／攝影)

曾振寧旅美退休後回鄉美濃 推動客家本土情

2022-05-28 07:00
怪怪貿易董事長廖英熙。(記者宋健生／攝影)

「怪怪貿易」進擊全球 廖英熙把玩具槍賣向西點軍校

2022-05-24 07:00
倩華∕圖

母親的口述歷史

2022-05-28 02:02

超人氣

更多 >
英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身
美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣

美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣
「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動
存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議
強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了

強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了