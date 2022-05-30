或說《聖經》裡引誘夏娃吃禁果的蛇，是半蛇半人的蛇人，而如果說蛇是蜥蜴類衍生而成，那麼《聖經》裡的蛇人，很可能就是傳說中來自外星、具有高等智慧的蜥蜴人。英國 有個著名的陰謀論者大衛•艾克(David Icke)，最喜歡講蜥蜴人。艾克曾是BBC電視台體育主持人，1990年一位通靈者告訴他，他是帶著某種使命被派到地球上的「治癒者」。

有說法指大量超前高科技文明發展，都會以「爬行類動物」作為信奉的神明，例如蘇美爾文明的生育母神，埃及文明的法老以及瑪雅族的「羽蛇」等，皆能看見其以爬行類動物作為設計。而蘇美爾文明旳蜥蜴人神祇，就為當地文明提高極高水準，超越時代的科技研究，令人相信蜥蜴人擁有高智慧。

艾克曾訪問過一位南非 巫士穆特華(Mutwa)，揭露古代非洲曾受過蜥蜴人的統治。

據說蜥蜴人具有變形的特異功能，後來經過與南非祖先雜交和基因改造，今日以人形示眾，例如前美國總統布希、英國皇室中人，都是蜥蜴人後裔。

蜥蜴人的特點是半蛇半人，頭如蜥蜴身如人。既是爬蟲一類出身，畢竟以群體意識行為指導進行活動，沒有人類那麼獨立，卻有強烈的意圖去征服或摧毀一切障礙，而其獨特的基因結構，永不隨環境變遷而有所改變，且自覺形態完美具有優越感。

地球其他地區的蛇人，多是半人半蛇，即人頭蛇身。例如希臘神話裡的厄客德娜(Echidna)，是一頭上半身是妖艷女性，下半身卻是大蛇的妖怪；主神宙斯的其中一個情婦拉眉亞(Lamia)，也是一頭半人半蛇的妖怪。至於中國的蛇人，首推伏羲和女媧，都是人頭蛇身，它們與蜥蜴人的分別，應是以人的意識形態為主，但有外星血統而已。