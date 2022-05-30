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倫敦印度菜

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

面前一隻巨型帶子（貝類）殼盛滿了焗成金黃色的咖哩汁，將香濃惹味的醬汁輕輕撥開，裡面原來藏有三只厚肉帶子，說明是從蘇格蘭以人手潛採回來的，當然是肥美鮮甜。

再將咖哩汁塗在香脆的烤餅上，一併送進嘴裡，哇！微辣中散發著極之複雜的層次，可以想像醬汁是經由繁複的步驟，攝取眾多香料食材的精華而烹製成的，委實精采。

大家已猜到這天我品嘗的是什麼菜吧，對！是印度菜。

我從來都較少吃印度菜，因為我不嗜辣，更忌吃炸物。原來，那是我對印度菜的偏見而已，就正如英國人不是只懂吃Fish & Chips的原理一樣，印度菜選擇繁多，豈止有辛辣和炸物？

倫敦的印度餐館，多到可以跟天上繁星媲美，由嫲嫲的家鄉菜，到豪華新派印度菜；全齋精美印度菜到時令海鮮菜；實惠的或高檔次的，都應有盡有。

要選定一間嘛，都極為傷腦筋呢！

這天，我選了Benares，位於Mayfair的一間一星米其林印度菜館。這裡的裝潢豪華寬敞，感覺舒適。打開餐牌端詳，更不禁顯露喜出望外的表情，三道菜的午餐加送一杯香檳，竟然只是港幣400元（約51美元），性價比甚高。

一場疫情後，英國所有米其林餐廳都大幅加價，有些更將較便宜的中午套餐取消，一律推Tasting Menu，既豪華又實惠的，買少見少了。

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