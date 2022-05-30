我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／巴特勒飆35分無力回天 綠衫軍奪東冠搶進總冠軍賽

租金、房價齊漲 歸巢族大增 家長養老計畫受影響

認低威才是高手

〈每日驚艷〉張宏

認低威（認輸、認錯）未必是壞事，在談判中反而可能占上風。談判桌上其中一項技巧稱「Forced empathy」（強制同理心），就是巧妙地認低威的高手之道。美國前FBI談判專家Chris Voss經歷過無數對峙局面，他總結經驗，這種方法令對方不得不轉移想法，理解自己的立場。這種策略除了用於談判桌，對解決夫妻爭執同樣有效。

如何令別人轉移想法，理解自己？假設家中裝修，丈夫想睡房塗成白色，妻子則想塗淺粉紅色，如何是好？如果其中一方直接說「不」拒絕對方，反而會有反效果。人的天性愛贏不愛輸，另一半必定心中不快，黑口黑面，繼續僵持。

應該放棄說「不」，而是拋出問題，「我希望房間有明亮的感覺，應該如何才做得到？」「我想有一個浪漫的環境，應該怎麼辦？」對方被請教「如何做到」，而非被當面拒絕，就會開始動腦筋，思考如何提供意見，甚至在想辦法的時候，願意作出可接受的退讓，最終達到互利雙贏。

「Forced empathy」的精妙之處，在於提出「怎麼辦」的問題，令對方從堅持立場轉而為自己設想，達到「一人行一步」的效果。所有需要談判的情景，皆不可能一方全贏、另一方全輸，對方肯定不會接受，惟有互利共贏之時，大家都成為贏家。

FBI

上一則

台首位芥川獎得主「拆標籤」李琴峰：分類可能成為暴力

下一則

愛的花束

延伸閱讀

前解放軍官指武統是最後手段 美想要台灣做「豪豬」

前解放軍官指武統是最後手段 美想要台灣做「豪豬」
Fed下月縮表 資產負債表三年後減三成至5.9兆美元

Fed下月縮表 資產負債表三年後減三成至5.9兆美元
美：一中政策沒有改變 台灣人可放心美國會履行承諾

美：一中政策沒有改變 台灣人可放心美國會履行承諾
拜登會澳洲新任總理 有說有笑氣氛融洽

拜登會澳洲新任總理 有說有笑氣氛融洽

熱門新聞

小時候的施正懿(Jennifer Shih)和爺爺施駿發。施駿發於1952年在台灣創辦了寶島肉鬆。(施正懿提供)

世界OnAir／70載好味道 寶島肉鬆原來是這樣代代傳承

2022-05-24 16:15
黛安∕圖

重婚的瑞卡（上）

2022-05-23 02:02
黛安∕圖

重婚的瑞卡（下）

2022-05-24 02:02
旅美退休後返鄉美濃的曾振寧，到校園擔任客華英語教學志工，還延續徐生明的美濃少棒10年培育計畫。(記者徐如宜／攝影)

曾振寧旅美退休後回鄉美濃 推動客家本土情

2022-05-28 07:00
怪怪貿易董事長廖英熙。(記者宋健生／攝影)

「怪怪貿易」進擊全球 廖英熙把玩具槍賣向西點軍校

2022-05-24 07:00
倩華∕圖

母親的口述歷史

2022-05-28 02:02

超人氣

更多 >
英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身
美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣

美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣
「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動

「捍衛戰士2」放回中華民國國旗 美媒：本片最大膽舉動
存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議
強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了

強尼、安珀官司賠償恐創新高 前男友馬斯克也發聲了