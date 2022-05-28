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優雅長者

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

隨著年紀增長，「青春常駐」已是距離愈來愈遠的事情了，我倒是誠心誠意地祝願所有年紀漸長的人，都能夠優雅地變老。

然而，「優雅」這種高尚氣質，是該從年輕階段就開始培養的，不能臨老才急急惡補呢，這是我多年來的觀察結果。

年輕時遇過無數的學習對象，有三類人是我的反面教材，我是發誓不要學他們的。

一類人愛緬懷過去，無時無刻活在昔日的光輝裡，尤其是碰上稚嫩的後輩時，更會滔滔不絕地誇耀自己的威風史，卻忘記了同一事件已說過一百遍、同一個笑話重複說過一千次了，他自己已成為大笑話卻不自知呢。

另一類人愛扮大爺，強迫後輩侍奉他們。當年本人曾在電台負責訓練新人的工作，有位大爺凶巴巴地跟我投訴：「喂，你這個新丁，晨早沒叫我早晨喎（早上都沒跟我問安）！」言下之意是批評我不懂規矩，我跑去問個究竟，另一位新人怯生生地說：「他的樣子很凶，那我就低頭急步走開囉！」

不過，最可怕的是第三類人，他們臉上擠滿笑容，但老是射出審視的目光監察後輩，明知有人會出錯卻見死不救，美其名是給予人家從錯誤中學習的機會。

當然還有第四類人，我的最佳老師是也。他們屬於眼銳心靈的智慧型，卻是安靜嫺熟，從來不會無的放矢，他們極樂意幫助後輩，尤其是當人家有難時，他們務必拔刀相助。

都老了，哪類人面目猙獰？哪類人優雅可親？顯而易見吧！

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