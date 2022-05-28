我1993年初夏移民到西雅圖 的時候，租住一個獨立屋，房前屋後到處長著一種開著小黃花的蒲公英，我看很多居民將它當作雜草，為了花園或草坪的美觀，在草地上噴藥水消滅蒲公英。

我雖然是租客，但是後院的草地還是要自己修剪的，我沒有買藥水消滅蒲公英，用割草機割草的時候，就可以把蒲公英除掉，何必花錢買藥水呢？但是它們的生命力很強，幾天之後又到處冒出來，草地很不雅觀，實在令人討厭，怎麽除都除不掉。

後來我有了自己的房子，後院草地上到處是蒲公英，這時我已經習慣了美國的生活，也要入鄉隨俗了，要把後院整理好。我本來也想買藥水消滅蒲公英，但這時候聽說蒲公英可以清熱解毒，還有很多藥用功能，蒲公英葉子還可以包餃子 ，於是我就不想下藥除掉它們了。

起先我把整棵蒲公英連根拔起來，洗乾淨，燒開水泡湯喝，味道有點苦，但是不像一般的中藥那樣苦，而且苦味之後有一種淡淡的甘甜。我太太說，不要隨便挖草地上的雜草食用，我說你去看看視頻吧。她看了之後，大開眼界，現在她比我更加喜歡喝蒲公英茶，還細心採摘蒲公英的嫩葉包餃子，味道真的不錯。

我媽媽那時也很喜歡蒲公英，但是她不吃蒲公英，而是喜歡它開出的小黃花。那年她已經快90高齡了，和爸爸住在一個小獨立屋。她喜歡在屋後的小草地散步，走一圈大約50幾米。她規定自己每天要走幾圈，於是就摘了很多蒲公英的小黃花，走一圈的話，就在房子後院地窖入口的木板蓋子上放一朵小黃花，蓋板上有多少小黃花，她就走了多少圈。小小的蒲公英花朵，像上帝派來的一個個神奇的小天使 ，拉著媽媽的手，陪著媽媽走過幸福的晚年。

九○年代末期，父母原來是住在十幾層的老年公寓，那些年西雅圖地震的風聲很緊，我們兄弟姊妹就讓他們搬進這個獨立屋，周圍百步就是我們幾戶兄弟姊妹的房子，可以隨時照顧父母，我每周六晚上都到父母家裡住。

我們老家在閩南，父母是虔誠的基督徒，每天晚飯後，我們就在他們大廳的大電視播放閩南聖歌。那時網路上的視頻很少，我們從國內帶來了很多卡式錄音帶聖歌，每當聖歌響起來的時候，我們的心和父母一起感恩和喜樂，那是一種身在天堂的境界，那是一種生命的最美的享受。

最喜歡那首《野地的花》的聖歌：「野地的花穿著美麗的衣裳，天空的鳥兒，從來不為生活忙……。」那是來自一花一草的讚美，就像母親手裡的蒲公英，百花叢中一種平凡不起眼的小花朵，卻成為母親的最愛。

父母親離世之後，墓地就在離我家五分鐘的車程。我們經常去看望他們，他們的墓園在一片寬廣的草地上。那一年的清明節，下著小雨，我去看我的父母，看到在父母的墓碑前，有幾朵蒲公英花朵在雨中開放，而整個墓園幾乎都看不到蒲公英。

雨中的蒲公英是不會開花的，這幾朵奇妙的花朵，讓我百思不得其解，是不是媽媽的愛，感動了神奇的大地，讓蒲公英的花朵在雨中為她開放？