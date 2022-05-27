1977年，我在香港 銅鑼灣的法國聖保祿醫院物理治療部工作。一天下午4點多，一個彪形大漢推門進來，詢問我們能否為何先生做理療。領班江姑娘看了一下日程表，總管已把給何先生的理療程序寫下，但預約時間是下午3點半。我們告訴他，這兒是5點鐘關門，做一次理療需要一小時，請他明天再來。大漢很有禮貌地退出去。五分鐘後，他又走了回來，把手裡拿著的一張名片遞給我：「何先生請你們通融一下！」 我正想再次把他趕走，剛巧那天外子來接我下斑，他拿過名片一看，壓低聲音說：「何鴻燊是個人物，你們最好讓他進來。」

何鴻燊帶著一個助手走進來了，一襲剪裁得體的筆挺西裝、修長的身材、高鼻深眼、嘴角微翹，給人一種永遠微笑的感覺。他連連對我們說對不起，以後來一定會準時。

江姑娘翻出何鴻燊的英語病歷：Stanley Ho, 57 years old，做頸椎牽引理療。江姑娘先給他的頸椎做重力牽引半小時，然後由我給他做頸背部按摩半小時。記得第一次給他按摩時，他頸背部的肌肉 繃得挺緊的。治療結束後，助手給了100元港幣並說「免找了」（理療費30元），我和江姑娘每人分了35元小費。以後的兩年時間裡，何先生每星期都會來做兩次理療，而且會在3點半前到達，每次付費都是100元。

在給何先生按摩時，他常和我天南地北的閒聊，告訴我很多香港與世界各地的奇聞逸事。我好奇地問他：「你這麼成功，要什麼有什麼，一定非常快樂囉？」他很真誠地說：「人不可能分分鐘都快樂，有喜有憂、苦中作樂、忙裡偷閒是常態。對於我來講，很多事情都經歷過，享受過，已到了一定的高度，想再攀高一點，能使我驚喜的事物已不多。而你還年輕，很多事物都無見過，以後的日子，你會遇到好多新鮮事，當你第一次坐飛機、當你擁有第一部汽車、當你買下自己的房屋、當你的孩子出生……，每一樣事情的發生，都會讓你滿懷喜悅。你能感受喜樂的空間比我大得多。」

當他知道我還沒有去過澳門 ，立即呼喚助理給我和江姑娘每人畫了兩張香港到澳門來回水翼船票，另加葡京酒店貴賓房住宿一晚。他風趣地說：「去澳門別賭錢呀，花20元玩一下老虎機就好了。」我捉狹地說，我要跟報紙佬（記者）說，何先生叫人別去賭錢。他像頑童一樣眨著眼睛說，千萬別讓報紙佬知道呀。

1978年底，我和外子移民美國的申請獲准，那時我倆在香港的工作都很穩定，一時間還在猶豫不定。何先生來理療時，我徵求他的意見。他很坦誠地把他的意見告訴我，他認為我們應該去，因為那兒是一個更廣闊的天地。他還鼓勵我：「英語不好可以學；人地生疏不要怕。」他還說我單純樂觀，天生招人喜歡，每到一地，自會遇貴人相助。那時何先生的背部肌肉已不再繃緊，基本恢復正常。我在給他作了最後一次背頸按摩後，和他互道再見，以後就再無機會見到他了。

我和外子於1979初抵達美國。40多年過去了，生命軌跡正如何先生所說，有喜有憂：在異國奮鬥的日子裡，我的確得到不少貴人相助。當我擁有第一部汽車、找到一份安定的工作、買下屬於自己的房子、孩子出生、成長、大學畢業、第一次坐郵輪……，每一樣都令我驚喜，心懷感激。

何先生於2020年5月在香港仙逝，在此願何先生在天之靈，好好安息。