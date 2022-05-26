歲月如梭，五十年來往訪香港 多次，每次都留下一些特別的回憶。

首次到香港的一周裡，有兩件事至今難忘。當時適逢外子在美友人父母七十大壽，老人家邀我們參加盛宴，我們晚上六點到酒店，拜見了友人父母，致上紅包賀禮後，大家坐下來聊了一會兒天，客人川流不息，賀壽聲不絶於耳，十分熱鬧。

將近八點仍不見入席，老人家歉然告訴我們，許多桌麻將尚未結束，酒宴恐怕要到九點方能開始，我們聽後愕然不已，只好告知有事先行離去。一出酒店，趕緊找一餐館撫慰飢腸。

早期的香港地窄人稠，一般居民房舍逼仄不便聚首，皆喜歡偕家人或呼朋引伴到酒樓去飲茶，有美食 茶點提供，省時省力何樂而不為。

我的初次飲茶體驗記憶猶新。那天茶點本身可圈可點，唯有身後等位的食客，令人食不安穩。

這家茶樓並不豪華，然因茶食出名，人們趨之若鶩。

我們早到有位子，但才坐下未久，即見每桌客人背後，均有站客等位，這種無形的壓力，哪有心緒與同桌人開懷漫談及品味美食，只想快點吃完好讓座他人。好在這種情形後來完全改善，晚到者需領號在酒樓門外等位。

二十多年後，我隨外子因公赴港，住在友人新界西貢的社區裡，社區住戶都是兩層樓房，除了屋前家家擁有車庫之外，屋後有濠涌河，河與屋舍間的沙灘上，大家建了寛敞的甲板。

甲板上置各色盆栽及躺椅，暇時可仰望藍天和舒卷的白雲，以及翱翔的飛鳥；也有人家在甲板盡頭，繫上一葉扁舟，隨時可以解纜漂流一番，十分寫意。

這在人煙稠密、寸土是金的香港，的確可遇不可求，不過據說後來因政府判定違建，居民所有甲板全部拆除了。

女兒拿到碩士學位後在港工作，我去探親，住在她灣仔二十六樓的小公寓裡，雖說麻雀雖小五臟俱全，但對住慣單家獨院的我而言很不習慣。

尤其是睡房的床緊貼著大玻璃窗，漆黑夜空中的閃亮星星，和左右公寓大樓裡的燈光相互輝映，夜景很美卻沒有安全感，拉上窗簾後久久方能入睡。

我非常喜歡香港的機場捷運 ，不但乾淨舒適也很便捷，可以事先在所在市區的捷運站託運行李，減少不少心理負擔；我也很欣賞中央圖書館，那裡十分雅潔寛敞明亮，排排書架井然有序，行走其間沒有擁擠壓迫感，也沒有舊藏書的異味，空調溫度恰到好處，久坐不必披外套。

最近一次赴港是三年前，女兒一家三口住在西灣河，在她家住了一個月期間，每日清晨我都前往愛秩序公園做運動，常見男女中學生穿過公園去上學，少女們長短髪不一，著水藍色連身裙，腰繫細紅皮帶；男孩子則白襯衫深藍短褲，雅緻的短髮，孩子們看起來都那麼循規蹈矩、有教養有氣質，令我有孺子可教的這種感覺。

中學好友璐西在中文大學任教三十多年退休，邀我到中大逛逛，我知道新亞書院過去名學者相當多，諸如：錢穆、唐君毅、張丕介、左舜生、董作賓、錢宗頤、羅香林等先生。

後來錢穆先生定居台灣，他外雙溪的「素書樓」，正位於我就讀的東吳大學旁邊，有一天陳助教約我和好友英華去拜訪錢先生，可惜他不在家，不過他後來給我們中文系學生做過一個兩小時的講座，時間已久，題目不復記得。

璐西為我在「合一亭」前留影，亭子的水池裡，映著藍天白雲及樹影人影（我），在天光雲影共徘徊之下，再加上樹和我的倒影，的確是一幅淡雅的「天人合一圖」。