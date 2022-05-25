有一家台灣著名餃子 舘來羅省開分店，聞說有許多人慕名前往嘗試，引起我也有一試的衝動。其實，凡有特色的美食 ，不一定名貴或出自名店，只要真具特色，便能讓人嚮往，甚至終生難忘。

記得，我吃到最好和印象最深的，就是在香港 九龍鑚石山那家四川麵舖的擔擔麵，這已是六十年前的事了。當年的鑚石山一帶，是一片偏僻的山地，人口稀少，那裡有兩、三家染布廠和一個小村落，離開人口密集的東頭村和九龍城，有一段距離，是四○年代後期移民潮時開發的新地方。

店主來自四川，他選擇在這個偏僻小村裡開擔擔麵舖，是看準這裡聚集有一大群染布廠工作的工人，他可以為他們提供膳食服務，成本低，又不愁沒生意。他想起四川有一流行的街頭美食擔擔麵，很適合這裡的勞苦大眾需求，這麵既便宜，又易做和飽肚。由於店主經營有道，做麺和調料又有祕方，加以製作認真，定價低廉，很快便極受歡迎，逐漸聲名遠播，八方食客紛至沓來。

那時我住在龍城西頭村，步行去鑚石山約一小時，不算遠，路平易行，尤其有牛池灣大道通往鑽石山，路旁有寬闊的行人道，左邊有石圍欄的山溪水溝，上有螢光燈照明，很適合黃昏甚至晚上乘涼散步。

我第一次由鄰居介紹到鑚石山品嘗擔擔麵，那是在一個秋天的黃昏，當時天氣乾燥清涼，我們一干人到牛池灣道散步，步行不久，鄰居提議前往不遠的鑽石山吃有名的擔擔麵，大家舉手贊成。當我們抵達村口，看見路口入村兩旁，早已停滿來吃擔擔麵的私家車，有不少外來食客在店外輪候，幸而我們沒等多久，便被引進入座，大家都點了擔擔麵。

很快一碗又一碗熱騰騰的麺便端上桌來，金黃帶紅的濃湯，拌以一束分量適中的手拉幼麺，帶來撲面的香味。放一小注入口，味道絕佳，真是名不虛傳，原來好的味道是一種完美的結合；把調味品、骨湯和有質感的手拉麵條，完美適量配合，多一點太多，少一點太少，配合得恰到好處。我再吃一口，口腔內的味蕾歡欣起舞，帶來無窮的享受。此時，我想套用杜甫的詩句：此「（麺）只應天上有，人間能得幾回（嘗）」。個人吃完一碗後，還有再來一碗的意欲，欲罷不能。

好的美食，常令人念念不忘，人們記得的是「擔擔麵」，想去的地方是「鑽石山」，至於店名為何？卻不一定在人們的記憶中。