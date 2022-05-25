三這個數字很有意思。從數學上看，三是二與四之間的自然數，又是第二個質數。

但若從圖形上看，兩點之間只是構成一條直線，若在直線以外多了一點而成三點，可連成一個三角形，立體得多了。

成語說「三思而後行」，這個典故出自《論語•公冶長》，許多人誤以為這是孔子主張，其實不然。原文是：「季文子三思而後行。子聞之曰：『再，斯可矣。』」這裡的「再」字有兩個解法，其一是兩次，即二思已足﹔其二是三思之後再加一次，即四思。不管怎樣解釋，孔子都是反對三思。

孔子似乎是二元主義者，所以他說的：「三人行，必有我師焉，擇其善者而從之，擇其不善者而改之。」這三個人，相信是「我、你、他」，其中一個是他自己，另加兩個朋友，而且是善與不善兩個選擇，但為甚麼沒有介乎善與不善，或者非善非不善的第三個選擇？

其實凡事三思，相當辯證，德國 哲學家黑格爾的辯證法，便分「正、反、合」三個階段。「正反合」的通俗解釋：先有某個正題A，又有某個反題非A，A和非A矛盾，但又自圓其說謂兩者都真。最後會出現B，把A和非A結合起來。

又或者說，「正」是一思，「反」是二思，對「正」「反」加以協調成「合」，便是三思。二思有是有非，黑白分明，很容易流於教條﹔三思是從多角度、多方位看問題，有過去、現在、將來，看來比較全面。

總之，「三」的哲學無處不在。即使佛教，有「佛、法、僧」三寶；修行時講「戒、定、慧」；淨土宗及密宗都講「身、口、意」；邏輯學有三段論式，甚至基督教也有「三位一體」理論，一位神而有三個不同的位格。