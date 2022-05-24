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氣韻生動

〈六合飛翔〉岑逸飛

最早將「氣」的觀念引進藝術理論的是南齊的謝赫，他在《古畫品錄》首度提出「氣韻生動」的觀念， 可惜「氣韻」二字連用，終究還是停留在有說無解的狀態，引起眾說紛紜。「氣韻」的「韻」字，根據劉勰《文心雕龍》的說法：「同聲相應謂之韻」。「氣韻」連用，應指「氣」的「調和圓潤」，與老子的「沖氣以為和」可謂一脈相承。

氣能調和圓潤，在於氣是萬物生成演化的動機、動能與力量，又是生成演化的狀態。古人為了說明這種狀態， 創立「動與靜」或「陰與陽」的太極說，渾融如一，非形、非質，既存在於形、 質之間，又能出入於形、質之外，而形、質的變化也帶動了氣的變化。質的精粗疏密、量的輕重強弱，顯現不同的氣質。

氣的互為感應，使到人與人之間，可以意氣相投，或意氣相通。至於說「畫如其人」、「畫有奇氣」，其實是將畫家的意念與作為，融合筆墨紙的材質特性於畫作中，觀者即可透過畫作外在可見的形、質，感受到畫家的氣質。

再看蘇軾《和董傳留別》一詩的名句：「麤繒大布裹生涯，腹有詩書氣自華」，寫寒士董傳，穿的雖是粗衣麻布，但因飽讀詩書而有華氣。但他所說的「氣」是什麼﹖它是能變化氣質、氣度、氣量以及各種涵養的動力。書讀多了有甚麼好處﹖黃庭堅有兩段著名的讀書論，一是「人胸中久不用古人澆灌之，則俗塵生其間，照鏡覺面貌可憎，語言亦無味也」；另一是「子弟諸病皆可醫，惟俗不可醫，余謂神仙不讀書，亦是一個俗漢」。

不過「腹有詩書」與「氣自華」之間，尚不是簡單的因果關係，還要看這些書是怎樣讀，有沒有真的消化。

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