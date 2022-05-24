香港 人有一句俗語：「不怕生壞命，最怕改壞名」，把名字看作建構美好人生其中一項重要元素。為了一生順遂，有人願意花心思，耗時間、撒金錢，務求改得理想名字。有一種香港街頭小吃，大概名字令人心生厭惡，在經歷風光之後，始終不得善終。

我指的是臭豆腐。

好芳香之物，人之常情，哪有逐臭之夫？就是有，只是少數異類。

我是其中一人。

不少人討厭臭豆腐，嗅到它的氣味，立即掩鼻。不懂欣賞的人，以溝渠汙水比喻它，指控它令人作嘔。其實這股氣味十分誘人，濃烈的味道，隨風飄送，夾雜溫熱的感覺，衝進鼻孔，直達肚腹，立即刺激起食欲。尋找臭豆腐憑嗅覺，人要搜索犬似的追蹤香氣的來源，一邊走路，一邊嗅，留意四周，一旦發現目標，就快步走去購買。

有一回在銅鑼灣，我體驗了一次令我印象深刻的尋寶之旅，至今難忘。那時我離開商務印書館，踏上行人天橋，走了一段路之後，突然嗅到一陣臭豆腐香氣。我停下腳步四處張望，看不到賣臭豆腐的小販，但是我知道，只要我追隨味道，就可以找到他。果然，嗅覺帶領我找到小販，真是皇天不負有心人。

享受臭豆腐，要依據一定程序。

首先，你要站在爐火前，感受一下從油冒出的熱氣，作為熱身運動，然後留心小販把白色的豆腐放進鐵鑊。夾起豆腐的動作要輕巧，否則會把豆腐夾碎。只見豆腐被輕輕放在鑊邊曲面上，緩緩往下滑落，落到油中浮動，四面冒出泡沫，依稀發出「卜……卜……」的聲音，期間小販不時用長筷子攪動。不一會兒，豆腐的表面轉成金黃色，小販把製成品撈起，放在紙張上。

「來一份！要這一份！剛剛撈出來的這一份！要甜醬，要多！」

小販收了錢，挑起一根長竹籤，往豆腐上刺下。接過，放到唇邊，輕快地磨擦幾下，感受一下粗糙的表面。向豆腐吹幾口氣，輕輕咬下去，只咬外層香脆的部分。然後才是裡面的部分，軟綿綿的，咬下一小口，含著一會兒，溶化了，吞下。一份臭豆腐，帶來無限滿足感。

可惜，有人總是要針對臭豆腐，不斷向有關政府部門投訴它的氣味汙染環境。這是什麼邏輯？麥當勞 整天散發出油膩氣味，怎麼沒有人投訴？投訴多了，臭豆腐遭殃，街上再也找不到臭豆腐小販的蹤跡。它被取締初期，我偶爾會發現它，例如農曆新年期間，有兼職小販到街上出售小吃，當中有臭豆腐的份兒。不過做生意的時候短，只有幾天；最重要的，是這些豆腐沒有散發香氣，欠缺那股獨一無二的氣味的豆腐，還算是臭豆腐嗎？只是普通的炸豆腐吧！

後來我在屯門良景邨熟食市場發現臭豆腐的身影，十分失望，又是徒具臭豆腐之形，欠缺臭豆腐的神韻的「偽臭豆腐」。