最近英國Guardian電視台做了一個「元宇宙 」（Metaverse）的紀錄片系列，編採人員原本打算看看這個美好新平台如何精采，但記者Yinka Bokinni卻經歷了惶恐不安的旅程。

她以一個13歲女童的身分進入元宇宙，頭十分鐘已見到未成年人士在討論口交、性侵 犯、種族歧視 、粗言穢語。她更遇到極端種族主義者，「說出我一生中聽過最惡心的語言︰仇恨言論，列出他討厭的人、想殺死的人，太暴力了。這一切都發生在13歲人士可以進入的討論區。」

「另一次，7個人包圍我，試圖取下我的安全防護罩，想觸摸我的身體……，他們把我圍在牆邊，抓住我，對我的身體作出色情評論，實際上等於性侵犯。」甚至有人說：「我最喜歡9至12歲的女孩。」

當然這些都是「虛擬」，她並沒有被真人觸摸，但這個世界無法無天，現實世界不能做的事，都在虛擬世界「報復式」發作出來。

這個新世界有如蠻荒世界，沒有法律、沒有執法，最醜惡的一面表露無遺，做壞事沒有後果。最可怕是，一旦習慣了新世界的「新模式」，就漸漸習以為常。在虛擬世界無法無天，會否令真實世界的行為也受到影響？我看了非常不安，看到家中每天上網的兒子，還有他一大群同齡朋友，元宇宙會是安全的地方嗎？