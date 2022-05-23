中國傳統喜歡「三」的是老子，他的名句是：「道生一，一生二，二生三，三生萬物」。這句話引人入勝，古往今來不少人都在註解，迄今還爭議不斷。

什麼是「道生一」？這可理解為處於混沌狀態的宇宙，從無極生出太極；「二」就是陰陽兩儀，「一生二」就是太極生兩儀；「三」就是陰陽化合能生萬物的「和氣」，「二生三」是兩儀化生和氣；而「三生萬物」則是從和氣衍生出萬物。

另一種解說指道就是太極，「道生一」是太極生兩儀；「一生二」是兩儀生四象（二的二次方）；「二生三」是四象生八卦 （二的三次方），包括乾、兌、離、震、巽、坎、艮、坤；而「三生萬物」是八卦兩兩相疊衍生出六十四卦，可窮天地萬物的變化。這解說又可與《道德經》下文的「萬物負陰而抱陽，沖氣以為和」互相呼應。

或說「道生一」是描述由無生有的過程。

根據老子學說，自然之道先乎天地而存在，如《道德經》第25章所說：「有物混成，先天地生，寂兮寥兮，獨立而不改。」這裡的「有物」就是「道」。「道」既是宇宙萬有的源頭，而「一」正是數目之始，象徵萬有之始為一混然整體。混然無別的整體在宇宙創化生生的歷程，逐漸分化為兩個對立原理，即陰和陽，是二。

將老子《道德經》的「三」與易學掛鉤，則《易經》裡的「三」，自然令人想起「天、地、人」的「三才」。而且由三可以變六，《易繫辭》有云：「有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三才而兩之。」所謂「兩之」，就是一分為二，故《說卦傳》說：「立天之道曰陰與陽；立地之道曰柔與剛；立人之道曰仁與義。」