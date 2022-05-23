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旅遊大忌

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

歐美疫情稍為放緩，身邊不少朋友已迫不及待計畫旅遊行程了。

有朋友提議到西西里島環島自駕遊，委實太吸引啊！有居於當地的朋友說，西西里島的治安情況並非如傳說般糟糕，但無時無刻打醒十二分精神，倒是旅遊基本要訣吧！

經典電影《教父》的拍攝地早已聞名已久，西西里島還有數之不盡的美麗海灘和天然靚景，當然還有我最想品嘗的地道菜如Arancini炸飯糰、Cannoli甜點和著名的米其林餐廳美食了。

可是，經過細心思量，我還是婉拒了朋友們的邀請。原因是自己最清楚自身狀況，環島自駕遊？單是想像實況，已把我嚇得不停打哆嗦了，我不想又再成為好友們的沉重負擔。

那次六人結伴遊澳洲墨爾本，大清早歡天喜地登上小型旅遊巴士，啟程前往熱門景點──大洋路的十二門徒岩石，結果，我是連一個門徒也緣慳一面，友人們都下車去了，我則單獨橫躺於旅遊巴士裡，緊閉著眼稍作休息。途中我像是五臟六腑都反轉了，不停要求停車急找洗手間，上吐下瀉期間，還以為自己大有可能會魂斷大洋路呢！

又有一次大夥兒遊覽沖繩，島上的海洋博物館是遊客必到的，如出一轍的惡夢又再重現，途中，我已暈得倒下來了，結果水族館裡一尾魚也沒看過，全程只能橫躺在車裡休息。

緊閉眼睛時，隱約聽見有人說：「又亂吃。」「就是啊，昨天蔗汁她就喝了兩杯。」

自己知自己事，勿再拖累人啊！

自駕 遊行 澳洲

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