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日本生麵

〈飲食香江〉林柏榮

近年香港開了許多拉麵店，暖呼呼的喝下一口湯，zuruzuru的吞下麵條，如果來一杯啤酒，會是一頓稱心滿意的快餐。離開餐廳時，總覺得意猶未盡，往往買幾盒生麵回家，然後按圖索驥，以為能夠煮出同樣味道來。

事實上，大家以為生麵的烹煮跟公仔麵相似，但出來的味道口感總難跟麵店相比。究其所以，是我們不太了解生麵的成分。

生麵由小麥麵粉製成，內有澱粉、蛋白質、脂質、類胡蘿蔔素等，烹煮時要掌握澱粉和蛋白質的成分，才會有美味黏彈的口感。

澱粉糊化需要水和熱量，溫度約是90℃以上，所以要確保水溫在沸騰狀態，而且要有足夠的時間，才可以讓麵條煮熟和有彈性。要是從冷水開始烹煮，得花頗長的時間，麵條中央部分也會滲入水分，也就無法有彈牙的口感了。

可是以家庭式煮食煲，很難一直保持在沸騰狀態，通常一放入麵條，鍋裡的水轉眼就會溢出鍋外，如果調弱了火力，麵條只會是浸熟了，所以拉麵店不會調低爐火，而是進行加水，以防止溢鍋情況。

但家用的煮食煲大概只有一公升的水，加入少量的水就會讓水溫迅速下降，如果依照說明書內的烹煮時間，以低溫的水去完成，肯定會做成烹調不足的情況，那麵條也只有軟爛的口感。

要解決溢鍋問題，網上有教把菸灰缸翻轉放在鍋底，用意是把小氣泡集中成大氣泡，待氣泡脹大，即使從缺口擠了出來，也不會造成溢鍋的情況，但家用煲畢竟太小，菸灰缸會占掉了位置。

有個更簡單的方法，就是在還未放麵之前，加幾滴生油，有助水的表面形成張力，泡沫也不易溢出。

事實上，麵店的拉麵之所以美味，除了有大的煮麵煲外，也會用上小蘇打，改變水質的pH值。鹹性水可以使麵條更加有嚼勁，這些小技巧當然也可以在家應用，問題是大家只當煮生麵跟公仔麵一樣，就是快捷方便為主，哪會花太多心思。倒不如幫襯麵店，把這些簡單又細緻的烹煮，交給廚師來處理。

蛋白質 低溫 香港

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