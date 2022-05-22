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王老吉和保濟丸

〈心有所感〉鄭子

幾十年前，筆者北上升讀大學。臨行前，媽媽在行李中放下一包藥品，囑我注意健康，如遇身體欠妥，不妨先行服用這包藥，若無效果再去求醫。

到埗後才知道，此包藥品原來是當時極為流行的王老吉涼茶和保濟丸。

王老吉涼茶用的是中草藥，苦中帶甘，入口先嘗苦味再回甘。遇喉嚨痛、頭痛、發燒和感冒，睡前用開水沖焗服用，出過一身冷汗，第二天就無事啦。

大學幾年，經常參加體育活動，連一點小毛病都沒有，王老吉和保濟丸我都是給周圍同學試用，他們都讚我這老廣有如此好用的藥品。

我們年老一代人都知道王老吉好處，後來類似產品紛紛推出，人們慢慢把王老吉這個老朋友忘記了。

開放改革後，王老吉這個老品牌又重回世間，但改頭換面，包裝成可樂般拉罐裝，至於味道和效果，我沒試過，無法比較和評論。

保濟丸銷路一直不錯，也重視宣傳，包裝由原來直立玻璃小瓶改為紙盒裝，更方便、好攜帶。廣告宣傳歌曲唱到街知巷聞，「痾嘔肚痛、腸胃不適、酒醉食滯、四時感冒，一樽搞惦哂（搞定了）」、「居家旅行必備良藥」。

香港設廠的保濟丸因此一曲風行，令大家相信其藥效有如美國的TYLENOL（泰諾，止痛藥）一樣厲害。

除了王老吉和保濟丸外，中國人家庭常備成藥還有川貝枇杷膏、萬金油和白花油等，還有一款叫檸檬精，效用與保濟丸近似。

枇杷膏現今以念慈菴最有名，但幾十年前我們只知潘高壽枇杷露，它是一種止咳潤肺袪痰的成藥，成分有桔梗、枇杷果和蜂蜜等，入口甘涼清新，甜甜的甚有口感；淺黃印綠字的包裝上，有兩警句：「勸人莫冒潘高壽，留些善果子孫收。」不過，近來在市場較少看到潘高壽枇杷露出售。

另一同類產品念慈菴枇杷膏幾乎壟斷市場，成分與潘高壽無異，只是改用較矮身圓玻璃瓶，給人站得穩的感覺，包裝盒顏色鮮明，紅黑相配較悅目，而名字採用「膏」字，比潘高壽枇杷露的「露」字層次似乎高些。實際原因是否如此，不得而知，只是筆者個人揣測。

今天社會如大浪淘沙，好的保留下來，發揚光大，而消失了的，只能存在老一輩人心中。

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