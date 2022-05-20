不知不覺，大女兒大學畢業了。我先回LA，帶年邁的爸媽一起飛去大學，讓他們與孫女共同慶祝這盛事。

這大學也是我和哥哥的母校，距離我們初到美國的小鎮約100英里。我大學畢業後即去東岸念研究院，爸媽不久也搬走，至今已30多年了。趁此機會，我們決定舊地重遊。

不足兩小時的車程，已到達小鎮中心。既是懷舊，便先到開張40多年的「Bob Evans」餐館，吃一頓美國鄉鎮風味的早餐。

小鎮的改變不大，從餐館出來，經過我的初、高中母校，就到我們的故居。沒有想到的是，經過30多年的風吹雨打，除了窗框有點破爛，老屋的顏色竟依舊未改，連車房路上兩條裂縫也依然如故。而令人稍感失落的是，前園兩棵秋紅春綠的大楓樹不見了，後園則築起了圍牆，看不到裡面了。

但我們仍然感受到「回家」的喜悅和溫曖，因為它曾經為我們遮風蔽雨，是我們在異國他鄉安身立命的基地。我拍下許多照片，以作留念，然後去看幾位親戚住過的房子。他們也都先後遷離，不過睹物思人，仍然不禁想起不少新移民時期一同拚搏的苦與樂。

跟著回到爸爸當年擲筆從「牛」（廚師的謔稱）的雜碎館（美國舊式的中國餐館），不料樓房依舊在，招牌已更改，原為療人饑腸的中餐館 ，變成了剃人之頭的理髮店，不由得有點滄海桑田的感覺。

從市中心出來，再去爸爸好友經營的中餐館。好友已歸田，子承父業，聽說生意更勝當年。可惜幾十年的老字號，裡外都有點殘舊，讓人覺得有點破落。走近櫃台，只見一位中年中國男人在聽電話。原來由於疫情的緣故，已有兩年沒接堂食，僅供外賣。我們自報姓名、道明來意後，他不冷不熱的回答：我們要找的人都不在美國。不得要領，由興奮變失望，就此別過。

還有一家，無論如何也要去一趟。和剛才那家差不多，門戶半掩，只做外賣，櫃台前有位女士在電話中接訂單。經爸爸自我介紹後，她猛然想起我們是誰，連忙邀請我們入內。原來她就是好朋友的太太，以前曾見過多次面。朋友聞聲也連忙迎上來，熱情地招呼著。畢竟是好朋友，闊別數十年後意外重逢，除了驚喜，還令人感到無限親切和暖意。小鎮華人不多，自成小圈子，大家相互扶持，成了一家親，我們這次真的是「回鄉遊」了。

回憶40多年前，我和哥哥入讀當地初中的第一天，校長向同學們介紹，這兩個是剛從香港 來的傢伙時，不知多麼轟動，彷彿見到兩個從太空掉下來的外星人，好奇地問這問那：香港是東京的首都嗎？你們平時吃什麼東西？「你好嗎」怎樣說……等等，一時間，我和哥哥都成了小明星。

為了讓孩子們追尋美國夢，爸爸放棄他在香港愜意的白領生活，毅然來美國當「廚牛」，從未做過工作的媽媽，也去餐廳收碗碟。起初爸爸曾想遷居紐約，幸好沒有。小鎮生活簡單但愉快，樸素但充實。我和哥哥除了用功讀書，也愛交朋友，愛踩單車、健身舉重、看美式足球、聽Rock and Roll，很快便融入當地生活。

因為爸媽不諳英語，又忙於工作，放學回家還要做家務，協助爸媽管理家計，因而令這個新移民家庭 更為團結，雖然生活不富裕，卻很豐足和快樂。我常想，如果我們不是在小鎮而是在紐約或三藩市等大都會成長，被不同軟件「美國化」後，整個人生可能會改寫。

我熱愛這純樸的小鎮，它是我們新生活的起點，是我們健康成長關鍵時期的所在地，是我們在美國的老家。