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中國人的「氣」

〈六合飛翔〉岑逸飛

中國人所說的「氣」，是個很特別的名稱。洋人眼中的「氣」，是物質的氣態，有空氣以及各種氣體。而中國人的「氣」，包括物質、能量、信息，三者合而為一，成為統一體。如今西方人乾脆將中國人的「氣」音譯，稱為Chi。

先看「氣」這個字，甲骨文的「氣」字僅為三橫畫，金文和小篆的「氣」字像雲氣舒卷，漂浮升騰，是個象形字，其中並沒有「米」。何時以及為何加上「米」字已無從可考，或可推斷這是從原始的雲氣，轉變為有「米」之氣，與人食米得以繼續存活有關。

「氣」的古字是「炁」，宋代道家將這兩個字分別對待，「炁」是先天的，「氣」是後天的，先有「炁」，後有「氣」。「炁」是構成天地萬物，一切生命的最原始物質，也是推動生命運行的最基本能量。人出生時，從嬰兒口中吐出的元氣，就是「炁」。但人長大後，要通過修行，才能實際感知「炁」與生命的關係。或說「炁」是一種形而上的神祕能量，為無限的虛空之能，是存在與不存在之間的狀態。

「元炁」是中國古代的哲學概念，指產生和構成天地萬物的原始物質。「元」通「原」，「始也」（《説文》），指天地萬物的本原。在中國古代的哲學史，元炁學説是人們認識自然的世界觀，形成於戰國時的宋鈃、尹文的「心炁説」，發展於東漢末年王充的「元炁自然論」及北宋張載所主張的「元炁本體論」。

元炁學説以元炁作為構成世界的基本物質，以元炁的變化解釋宇宙萬物的生成、發展、變化和消亡。

元炁學説作為一種自然觀，是對整個物質世界的總體認識，對人類生命的起源以及生理現象提出獨到之見。

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